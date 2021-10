Mittelhessen-Wetter: Ab Donnerstag Oktober-Sonne satt!

Ein letztes Mal auf der Wiese liegen und Sonne tanken: Nutzen Sie die Gelegenheit, solange der Herbst es noch zulässt. Zumindest der Oktober gibt dafür in den kommenden Tagen Raum. Symbolfoto: Guido Riek

bewegen wir uns deutschlandweit in einem kuriosen Bereich, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net berichtet: "Gestern wurden im Süden um München bis zu 27,5 Grad gemessen. Gestern Morgen war es zudem extrem warm. Im Westen gab es nächtliche TemperaturrekordeSo war es in Kaiserslautern beispielsweise die wärmste Oktobernacht seit 1901. Über Nacht war aus Südwesteuropa sehr warme Luft zu uns gekommen. Daher lagen Sonntag Morgen um 7 Uhr die Temperaturen teilweise bei über 20 Grad". MITTELHESSEN - Hinter uns liegt ein ungewöhnliches Wochenende. Letzte Woche hatten wir davon berichtet, dass die Atmosphäre vergleichsweise aufgewühlt ist und Prognosen daher etwas schwerer zu treffen sind als sonst. Die angekündigte Warmluft kam am Freitag pünktlich rein, zu den erhofften 25 Grad hat es in Mittelhessen aber leider nicht gereicht. Trotzdem haben gerade Freitag und Samstag noch einmal hier und da Sommergefühle wecken können, bevor es wechselhafter wurde. Und da, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vonberichtet: "Gestern wurden im Süden um München bis zu 27,5 Grad gemessen. Gestern Morgen war es zudem extrem warm. Im Westen gab esSo war es in Kaiserslautern beispielsweise die wärmste Oktobernacht seit 1901. Über Nacht war aus Südwesteuropa sehr warme Luft zu uns gekommen. Daher lagen Sonntag Morgen um 7 Uhr die Temperaturen teilweise bei über 20 Grad".

Der goldene Oktober rast heran

Die turbulenten Tage liegen fast hinter uns - und was danach kommt, wird richtig gut: Ein ausgedehntes Hoch wird sich über Europa legen, Mittelhessen wird davon komplett abgedeckt sein und darum viele, viele Sonnenstunden erhalten. "Das Hoch legt sich von Westeuropa bis nach Osteuropa. Das zweite Oktoberwochenende sollte man sich vormerken. Da gibt der goldene Oktober Vollgas", empfiehlt Wetter-Experte Jung.

Eine interaktive Wetterkarte, von der es einem direkt warm ums Herz wird. Wenn Orange- und (noch besser) leichte Rot-Töne dominieren, dann bewegen wir uns in den körperlich angenehmsten Temperaturbereichen. Die Karte zeigt die Höchsttemperaturen für nächsten Samstag.

"Ein früher Wintereinbruch ist in den kommenden 10 bis 14 Tagen nicht in Sicht. Nach dem deutlich zu trockenen September könnte nun auch der Oktober deutlich zu trocken ausfallen, denn viel Regen ist erst mal nicht in Sicht", führt Jung aus und weist auf einen interessanten Wetter-Kontrast mit Blick auf die Mittelmeerregion hin.

Sonne in Mittelhessen, Regen an der Adria

Denn an Adria, Balkan und Co. könnte man demnächst neidisch nach Herborn, Friedberg, Alsfeld oder Gießen schauen: Während bei uns die Sonne lachen wird, drohen an den Urlaubsorten starke Regenfälle. "Um die 100 bis 150 mm Niederschlag sind dort möglich. Schuld ist ein wenig auch unser Herbsthoch. Da haben die Tiefs nur die Chance, nördlich oder südlich an uns vorbeizuziehen und das tun sie eben auch. Da passiert es besonders häufig im Herbst, dass es in Südeuropa zu unwetterartigen Niederschlägen kommt, wie nun eben rund ums Mittelmeer", erklärt Jung die skurril anmutende, aber gerade im Oktober gar nicht so seltene europäische Wetterlage.

Auch wenn die Blütezeit der Sonnenblume schon zu Ende geht: Die Sonnenstunden-Vorhersage für das nächste Wochenende sorgen für gute Laune. Das macht die Aufnahme von unserer Leserin Ilona Nickel aus Tringenstein (Lahn-Dill-Kreis) deutlich. Danke für das tolle Foto! (Foto: Ilona Nickel)

Wie viel Sonne können wir bei solch einem "Beton-Hoch" aber denn nun in Mittelhessen erwarten? "Wie lange das schöne Oktoberwetter erhalten bleibt, kann man heute noch nicht sagen. Vielleicht bis Mitte nächster Woche, gegebenenfalls auch noch etwas länger. In der Regel sind solche Hochs recht stabil und zeigen eine wahre Ausdauer", macht Experte Jung Hoffnung für viele schöne Herbsttage. Und er gibt den Lesern noch einen wichtigen Hinweis mit, der vor lauter Euphorie nicht vergessen werden sollte: "Mit dem Oktoberhoch werden auch die Nächte klar sein und dann wird´s zum Teil recht frisch. Bodenfrost ist auch wieder möglich." Also: Morgens warm anziehen, um die sonnigen Tage nicht erkältet vom Bett aus erleben zu müssen.

Und zum Schluss wie immer der große Blick. So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: Mix aus vielen Wolken, Schauern und etwas Sonnenschein, 12 bis 17 Grad

Dienstag: wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern, 13 bis 18 Grad

Mittwoch: im Westen windig, teils Regen, sonst ab und zu Sonnenschein, 12 bis 17 Grad

Donnerstag: zunehmend sonnig und trocken, 13 bis 18 Grad

Freitag: Mix aus Sonne und Wolken, trocken, 12 bis 18 Grad

Samstag: überwiegend freundlich, mit viel Sonnenschein, 14 bis 20 Grad

Sonntag: viel Sonne nach Nebel oder Dunst, 15 bis 21 Grad

Montag: nach Nebel oft sonnig und schön, 14 bis 20 Grad