Mittelhessen-Wetter: Bei uns bleibt es warm

Herbststimmung, auch wenn es von den Temperaturen in der Region eigentlich zu warm ist für diese Zeit. Danke an unseren Leser Jan Karges für dieses tolle Bild. (© Jan Karges)

Mittelhessen - In Mittelhessen zeigt sich das Wetter zunächst weiter unverändert. Es bleibt weiterhin warm für November. Auch am Samstag ist mit Temperaturen um die neun Grad zu rechnen. Das gilt allerdings nicht für alle Teile Deutschlands. Während es in der Mitte und im Südwesten verhältnismäßig warm bleibt, werden im Norden und Nordosten Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt erwartet. Möglicherweise fällt zwischen Kiel, Hamburg, Rostock und Berlin sogar der erste Schnee für dieses Jahr, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung erläutert.

„Das Wetter wird spannend”, bekräftigt Jung. Das europäische und das deutsche Wettermodell rechneten ab Freitagnachmittag und besonders in der Nacht auf Samstag zwischen Hamburg und Berlin mit den ersten Flocken der neuen Wintersaison. Die lila gefärbten Bereiche in der nachfolgenden Karte zeigen die Region, in der Schnee fallen kann. Das US-Wettermodell der NOAA hält allerdings dagegen und sieht - wenn überhaupt - nur ein paar nasse Flocken voraus.

Der Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met freut sich dennoch: „Endlich tut sich meteorologisch gesehen etwas beim Wetter. Das Zauberwort heißt Luftmassengrenze.” Diese legt sich Donnerstag, Freitag und Samstag genau über den Nordosten von Deutschland. Aus Osten ziehen sehr kalte Luftmassen heran, aus Westen hält milde Luft dagegen. Direkt über dem Nordosten treffen sich die beiden Luftmassen und es könne Regen, auf der kalten Seite aber eben etwas Schnee geben.

„Das wären die ersten Flocken der Saison”, so Jung. Aktuelle Berechnungen sehen sogar Flocken für Hamburg und Berlin voraus. Ob etwas liegen bleibt, ist unsicher, aber nicht unmöglich. Bei einer solchen Grenzwetterlage kann es zu Überraschungen kommen. Glatte Straßen, weiße Wiesen und Felder wären möglich.

Insgesamt werde es im Nordosten auch kalt. Ab Donnerstag sind kaum mehr als 3 bis 6 Grad drin. „Der Öl-, Gas- und Stromverbrauch wird dort bis zum Wochenende in die Höhe schießen!”, ist Jung überzeugt. Auch nachts wird es mit bis zu minus 5 Grad recht kalt werden. Im Rest von Deutschland werden tagsüber immer noch Werte über 10 Grad gemessen, in Mittelhessen nicht ganz so viel, aber immerhin auch noch um die neun Grad.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Dienstag: 10 bis 15 Grad, noch ist es überall zu warm für die Jahreszeit, es gibt viele Wolken, stellenweise etwas Regen

Mittwoch: 7 bis 14 Grad, im Nordosten wird es schon kühler, Wolken und Regenschauer wechseln sich ab, dazwischen Sonnenschein

Donnerstag: 4 bis 15 Grad, kühle Luft im Nordosten, sonst immer noch sehr warm, einzelne Schauer

Freitag: 2 bis 13 Grad, kalt im Nordosten, nachmittags und abends dort Schneeregen und Schnee möglich! Glatte Straßen, sonst Schauerwetter

Samstag: 1 bis 12 Grad, kalter Nordosten und milder Südwesten, ab und zu Schauer, im Nordosten Schnee dabei!

Sonntag: 0 bis 9 Grad, im Nordosten weiter kalt, sonst mild und überall Regenschauer möglich, im Nordosten auch Schnee

Montag: 0 bis 10 Grad, durchwachsen, Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauer, teilweise im Nordosten auch Schneeregen

Dienstag: 0 bis 9 Grad, kaum eine Wetteränderung, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern