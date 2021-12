Mittelhessen-Wetter: Besuch vom "Biest" zu Weihnachten?

Schmuddelig ist es - und knackig kalt wird es. Also beim Spaziergang weiter warm anziehen und Zähne zusammenbeißen! Foto: dpa

"Beast from the East". MITTELHESSEN - Es ist recht mild geworden - und das wenige Tage vor dem 4. Advent. Gestern wurden in Deutschland wieder Höchstwerte über 10 Grad gemessen, auch in Mittelhessen ließ es sich draußen mit Mütze gut aushalten, und selbst auf dem rund 1500 m hohen Feldberg im Schwarzwald sind die Höchstwerte auf über 8 Grad angestiegen. Überall setzte sich das Tauwetter fort , auch über die Nacht hinweg. Der Dezember ist Stand heute ein Grad zu warm im Vergleich mit dem langjährigen Mittel. Das geht erst mal bis zum 4. Advent so weiter. Doch was passiert danach? Dann kommt vielleicht, nicht erschrecken, das

Was ist das "Beast from the East"?

Als Beast from the East bezeichnet man gerne einen massiven Vorstoß kalter Luftmassen aus Osteuropa nach Mittel- und Westeuropa. Meist geht diese Kälte mit trockenem Wetter einher. Da kann es selbst am Tag um -10°C kalt sein und nachts unter -20°C oder gar -25°C. Es ist eben frei übersetzt das Kältebiest aus dem Osten. Genauso eine massive Kälte steht vor Deutschland - und das an Weihnachten. Die Wettermodelle haben zeitweise sogar den direkten Vorstoß bis nach Deutschland berechnet.

Kommt es nun oder kommt es nicht?

Das ist noch schwer zu sagen. Das "Biest" - irgendwie ja auch ein sympathischerer Begriff als früher die "Russenpeitsche" - wird definitiv entstehen, wie weit und wie schwer es ins Land und bis zu uns hineinreicht, ist noch nicht sicher. Beispielhaft für die Unsicherheit der Detail-Prognose Folgendes: Gestern Abend in einem Modellauf des US-Wettermodells NOAA hätte Deutschland einen Volltreffer abbekommen. Die nachfolgende Karte zeigt die gestern Abend berechneten Höchstwerte für den 1. Weihnachtstag. Darunter folgt die Karte mit den heute Morgen für den 1. Weihnachtstag berechneten Höchstwerten. Man sieht direkt, dass es große Unterschiede in der Prognose gibt.

Wer ist Yasha und was hat er mit dem Biest-Besuch zu tun?

Zieht er nach Großbritannien, könnte es den Weg für diese massive Kälte aus Osten freimachen, bleibt es dagegen unverändert, passiert nur wenig bzw. die Kälte fällt eher moderat aus. Bei der heftigen Kälterechnung gestern Abend wäre sogar Schnee für fast alle mit dabei gewesen. Allerdings: "Die Wettermodelle rechnen alle 6 Stunden neue Prognosen. Da kommen bis zum 24. Dezember noch einige zusammen" so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Youtube-Wetterkanal Yasha ist der Name unseres aktuellen Hochs. Und je nachdem, wohin sich Yasha bewegt, wird uns die Kälte erreichen. Aktuell liegt Yasha mitten über Europa.bleibt es dagegen unverändert, passiert nur wenig bzw. die Kälte fällt eher moderat aus. Bei der heftigen Kälterechnung gestern Abend wäre sogar Schnee für fast alle mit dabei gewesen. Allerdings: "Die Wettermodelle rechnen alle 6 Stunden neue Prognosen. Da kommen bis zum 24. Dezember noch einige zusammen" so Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Youtube-Wetterkanal wetternet

Was wir aus all dem mitnehmen können

Nichts genaues weiß man nicht? Nicht ganz. Das Biest wird sich bilden, die große Frage wird bis wenige Tage vor Weihnachten nur bleiben, wie weit seine Kälte-Pranke reicht. Je weiter östlich man in Mittelhessen wohnt, desto eher erreicht einen der Frost. Und wir wissen jetzt auch, wer beeinflusst, ob es in Alsfeld, Limburg, Wetzlar oder Biedenkopf pünktlich zum fest eiskalt wird. Es ist ein echter Wetterkrimi um "The Beast from the East" und das genau zu Weihnachten" so Wetterexperte Jung. Im folgenden Video kann man übrigens sehen, wie er die ersten Prognosen für den Januar einordnet. Danach sind noch die Temperaturwerte für die kommenden Tage zu sehen.















So geht´s in den kommenden Tagen weiter:

Mittwoch: 5 bis 11 Grad, meist trocken, nur selten Sprühregen, wenig Sonne, viel Nebel und Dunst

Donnerstag: 4 bis 10 Grad, meist trüb und grau, trocken

Freitag: 5 bis 9 Grad, wenig Sonnenschein, aber trocken

Samstag: 4 bis 8 Grad, grau und trüb, trocken, kaum Sonnenschein

Sonntag: 4 bis 8 Grad, mal Wolken, mal etwas Sonnenschein und Nebel, meist trocken

Montag: 2 bis 6 Grad, stellenweise nach Osten etwas Schneeregen oder Schnee, sonst trocken, oft trüb

Dienstag: 1 bis 5 Grad, meist viele Wolken und wenig Sonnenschein

Mittwoch: 0 bis 4 Grad, grau in grau, meist trocken