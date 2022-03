Mittelhessen-Wetter: Der Trend geht klar zur März-Dürre

Wie ein dunkler Schatten liegt die Dürre-Prognose über der Frühlingsfreude. Trockenheit und Sonnenschein sind nach dem feuchten Winter wohltuend. Es bleibt zu hoffen, dass der Scheitelpunkt zur Dürre in Mittelhessen unerreicht bleibt.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

NOAA hatte schon Anfang Februar 2022 vor einen sehr trockenen März gewarnt. Und wir hatten erst vor ein paar Tagen gemeldet, MITTELHESSEN - Der März ist trocken - und er bleibt es wohl auch. Der US-Wetterdiensthatte schon Anfang Februar 2022 vor einen sehr trockenen März gewarnt. Und wir hatten erst vor ein paar Tagen gemeldet, dass die Sonne bei uns gekommen sei, um zu bleiben . Genau so scheint es nun auch zu kommen, aber leider zu extrem: Tag für Tag werden mögliche Niederschläge aus den Wettermodellen weiter nach hinten geschoben.

Wann soll es den nächsten Niederschlag in Mittelhessen geben?

Erst hätte es in der nächsten Woche Niederschlag geben sollen, dann am nächsten Wochenende. Im heutigen aktuellen Wettermodelllauf soll es nun mindestens bis einschließlich zum 20. März (das zeigt die nachfolgende Grafik) trocken bleiben

Die Wetterlage scheint festgefahren. Erst das Hoch Kai, nun das Hoch Lion, und ab Sonntag oder Montag das Hoch Martin. Das wird die nächsten Tage und Wochen wohl so weitergehen.

Ein Hoch folgt auf das nächste. Dabei gibt es viel Sonnenschein, nachts aber weiterhin Frostgefahr. Am Tag um 5 bis 10 Grad, im Westen auch mal 13 oder 14 Grad. Also im Grunde genommen alles so wie in den vergangenen Tagen. Besser geht es zur aktuellen Jahreszeit eigentlich kaum.

Schöne Wetterlage, wo ist jetzt das Problem?

"Da steht uns tatsächlich ein Dürre-März bevor. Das könnte möglicherweise auch der Startschuss für einen neuen Dürre-Frühling sein. Das sieht nicht wirklich gut aus. Doch letztlich müssen wir abwarten. Aktuell ist ein Ende der Trockenheit aber nicht absehbar. Der März 2022 wird geradezu mit Sonnenschein geflutet", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.metAuch wenn man im März noch gar nicht dran denken mag, aber: "Die Sonne steht nun schon so hoch, dass es eine leichte bis mäßige Sonnenbrandgefahr gibt. Gerade zur Mittagszeit sollte man das nicht unterschätzen", warnt Jung. Aber es gibt auch noch ein bisschen was zur Kälte zu sagen.

Nachtfrost und Kaltluftmasse

Nachts gibt es weiterhin Frost. Nächste Woche ab Mittwoch kommt sehr kalte Höhenluft nach Deutschland. Wir messen in rund 1500 m Höhe um die minus 10 bis minus 13 Grad. So eine Luftmasse würde uns in einem Januar Dauerfrost und Nachtwerte bis minus 20 Grad bringen. Aber wir haben nun schon März. Glück gehabt: Die Sonne steht höher und ist stark. Daher reicht das maximal noch für Nachtfrost und tagsüber Werten um 5 Grad. In der Sonne fühlt sich das Ganze dann wieder wie 10 bis 15 Grad an. Kurzum: Diese eisige Höhenkälte hat kaum Auswirkungen auf uns.

Klingt langweilig, ist aber aufgrund des genannten Hintergrunds doch auch irgendwo eine Nachricht, oder? Übrigens: Nach der Höhenkälte deuten die Wettermodelle dann eine (natürlich!) trockene West- bis Südwestströmung an. In der Folge würde das Thermometer deutlich ansteigen. 15 bis 20 Grad wären dann möglich, ungefähr um die Monatsmitte herum.

Klarer Himmel am Aartalsee. Diese schöne Aufnahme von unserer Leserin Karin Rink zeigt, was momentan morgens los ist: Kein Wölkchen am Himmel, aber im Schatten noch die Spuren des Nachtfrosts. (Foto: Karin Rink)

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Freitag: 5 bis 13 Grad, viel Sonne, im Nordosten Wolken und Dunst, trocken

Samstag: 5 bis 11 Grad, trocken, teils Sonne, teils Wolken

Sonntag: 5 bis 11 Grad, trockener Mix aus Sonne und Wolken

Montag: 4 bis 12 Grad, meist freundlich und trocken

Dienstag: 6 bis 12 Grad, trockenes Hochdruckwetter, immer wieder Sonnenschein

Mittwoch: 5 bis 10 Grad, besten Sonnenwetter, ab und zu dünne Wolken, trocken

Donnerstag: 4 bis 9 Grad, immer wieder Sonnenschein, trocken