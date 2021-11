Mittelhessen-Wetter: Die trübe November-Normalität

Ganz ruhig können die Schwäne derzeit ihre Bahnen ziehen, vorausgesetzt, sie haben kein Problem mit einstelligen Temperaturen: Die Wetter-Woche ist und bleibt ruhig, trocken und sehr grau. Foto: dpa

MITTELHESSEN - "Blau ist eine warme Farbe" heißt ein umstrittener, jedoch vielfach ausgezeichneter Film aus Frankreich aus dem Jahr 2013. Würde man diesen Titel auf Mittelhessen im November anwenden, wäre der Fall weiterhin klar: Grau ist keine warme Farbe. Hinter diesem mittelmäßigen Wortspiel versteckt sich eine triste Realität: Ja, es ist seit vielen Tagen ziemlich neblig. Dazu morgens schon ziemlich frisch. Und die Sonne? Setzt sich inzwischen nur noch selten gegen den Dunst durch, der über unseren Städten, Wäldern und Wiesen hängt wie ein schweres, feuchtes Tuch. Egal ob in Lauterbach, Wetzlar oder Weilburg. Das ist deprimierend - aber eigentlich wunderschön normal!

Nicht schön, und doch so, wie es sein sollte

Denn genau dieses triste Wetter mit exakt diesen einstelligen Temperaturen ist typisch für den November. In den vergangenen Jahren war der Monat häufig zu warm oder zu trocken. Jetzt erleben wir November-Wetter, wie es klassischer kaum sein kann - auch wenn es, man glaubt es angesichts der feuchten Luft kaum, noch mehr regnen müsste. Zumindest bei uns. Ein paar hundert Kilometer weiter östlich ist es nämlich nicht nur grau, sondern vor allem nass: Da gibt es ein starkes West-Ost-Gefälle. Im Osten wurden schon über 100 Prozent der Regenmengen erreicht, im Westen vielfach nicht mal 10 Prozent. "Aber, ......aber, .....der letzte Samstag"! Der Regen hat an diesem Tag in Mittelhessen leider bei Weitem nicht gereicht, um sich dem BRD-Durchschnitt von 54 Prozent des erfüllten Regensolls ansatzweise zu nähern. Und es sieht leider auch nicht so aus, als würde in den nächsten Tagen viel dazukommen, wie die folgende interaktive Karte zeigt.

Während Bayern, Sachsen und vor allem Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Tagen nass bleiben, kommen in Mittelhessen nur vereinzelt Tropfen runter. Wir bleiben hier noch weit vom Regensoll des Monats entfernt (Grafik: wetter.net).

Es könnte also bislang NOCH trister draußen sein. Aber es bleibt leider erst einmal genau so, denn: "In dieser Woche passiert beim Wetter kaum noch etwas. In der Höhe kommt warme Luft herangeströmt. In rund 1500 m breiten sich erneut sehr warme Luftmassen aus, bis zu 12 Grad werden dort erreicht. Damit ist klar, dass das mit Schnee bis runter erstmal nichts werden kann. Das graue Nebelwetter setzt sich weitgehend fort. Die Sonne macht sich dabei ziemlich rar. Sie versteckt sich meist hinter dunklen Nebelfeldern, aus denen stellenweise auch mal etwas Nieselregen fällt", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Wetterportal wetter.net

Bis zur nächsten Woche wird das graue Wetter also noch Bestand haben. Was kommt dann? Wo wir schon bei überraschenden Statistiken sind: Dass der November 0,8 Grad wärmer als das 30-jährige Mittel ist und schon über 50 Prozent des Sonnenscheinsolls erfüllt sind, hätte wohl auch kaum jemand getippt.

Vergleiche mit dem Eisdezember 2010 ziehen aktuell nicht

"Nächste Woche wird es dann kälter. Da kann es auch mal in mittleren und höheren Lagen Schnee geben. Auch das ist für die Jahreszeit völlig normal. Es ist allerdings keine Schneedecke bis runter in Sicht und auch kein Dauerfrost wie beispielsweise Ende November 2010. Damals folgte ja der eisige Dezember. Viele spielen immer wieder in Vergleichen auf diese Wetterlage an. Doch so eine Wetterlage ist einfach nicht in Sicht. Nächste Woche gibt es bis Anfang Dezember immer wieder mal Vorstöße kalter Höhenluft. Diese bringt nass-kaltes Wetter. Dauerfrost und Schneedecke bis runter deutet sich aber nach aktuellem Stand einfach nicht an. Das war Ende November 2010 völlig anders. Da wurde es quasi über Nacht bis ganz runter dauerfrostig und es schneite. Kurzum: Ein massiver Wintereinbruch ist bis Anfang Dezember nicht in Sicht" erklärt Wetter-Fachmann Jung.

Die Windräder in der Region können drehen, wie sie wollen: Den Nebel kriegt man derzeit nur ganz schwer weg. (Foto: dpa)

Aber genug in die Ferne gesehen, springen wir abschließend noch einmal zur Übersicht der nächsten Tage (Werte deutschlandweit, Mittelhessen wird nicht an den genannten Höchstwerten kratzen können).

Dienstag: 5 bis 10 Grad, oft grau, Hochnebel, teilweise Sonnenschein, kaum Regen

Mittwoch: 6 bis 11 Grad, meist trocken, Hochnebel oder Bodennebel und etwas Nieselregen

Donnerstag: 7 bis 12 Grad, immer wieder Nebel oder Hochnebel, meist grau, kaum Sonne, im Norden etwas Regen

Freitag: 9 bis 14 Grad, Hochnebel, etwas Sonne und hier und da Nieselregen

Samstag: 8 bis 13 Grad, durchwachsen, Sonne, Hochnebel und trocken

Sonntag: 7 bis 11 Grad, ab und zu etwas Sonne, sonst viel Hochnebel oder Dunst

Montag: 5 bis 9 Grad, Mix aus Sonne, Hochnebel und Dunst

Dienstag: 5 bis 9 Grad, durchwachsen, mal Sonne, mal Wolken und Dunst

Mittwoch: 4 bis 10 Grad, wechselhaft, immer wieder Nebel oder Dunst