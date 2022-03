Mittelhessen-Wetter: Dieser März bricht den Sonnenrekord

Sonne satt in Mittelhessen! Dieses tolle Foto vom Untergang der Sonne in Waldsolms hat uns Leser Jan Karges geschickt. Man fühlt sich fast an die Savanne erinnert. Foto: Karges

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Ein bittersüßer Rekord zum Wochenende: Wenn dieser Freitag vorbei ist, dann haben wir den sonnigsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erreicht. Einschließlich bis gestern gab es bisher 188 Sonnenstunden in Deutschland in diesem März. Auch wir Mittelhessen können uns derzeit wirklich nicht über zu viele Wolken beklagen. Übrigens: Der alte Märzrekord aus dem Jahr 1953 lag bei 195 Sonnenstunden. Viel Sonne heißt aber gleichzeitig: Zu wenig Feuchtigkeit für die schon in Fahrt gekommene Flora und Fauna. Daher ist die Rekordmarke leider zwiespältig zu betrachten.

Der nächste Rekord wackelt bedenklich

Zudem könnte es noch einen zweiten Rekord geben: Der trockenste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen könnte ebenfalls in diesem Jahr erlebt werden. Da kommt es aber darauf an, was in den letzten Märztagen noch so alles vom Himmel fällt und das ist nach wie vor unsicher. Im folgenden Video werden die aktuellen Extrem-Entwicklungen noch einmal genauer aufgedröselt.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Und wie geht es nach dem Sonnen-Wochenende weiter?

"Sicher ist aktuell nur, dass es trocken bis Dienstagabend weitergehen wird. Erst ab Mittwoch wird es wohl im Westen den ersten Regen geben. Besonders in einem Streifen vom Saarland nach Nordosten über Mittelhessen soll - Stand Freitag - zur Wochenmitte einiges runterkommen. Sicher ist das aber noch nicht. In den kommenden Tagen kann sich das alles noch mal ändern. Die ganz große Polarkälte scheint uns zum Monatswechsel ebenfalls nun doch nicht zu treffen. Das ist wie fast schon erwartet alles wieder verworfen worden", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met

Blicken wir auf die aktuelle Temperaturkarte für den 1. April. Tagelang hatten die Wettermodelle stramme Kälte berechnet. Am ersten Montag im April bekommen wir stattdessen sogar einen Schwall frühsommerlich warmer Luftmassen ab und die könnten im Südwesten Deutschlands 23 oder gar 24 Grad bringen. In Mittelhessen zeigt uns die Karte aber eher niedrige zweistellige Temperaturen.

Nach großem Kälteeinbruch sieht das nun doch nicht aus. Aber traditionell ist die Wetterlage im Frühjahr zu diesem Zeitpunkt etwas wackliger, deshalb: Bitte nur als Trend auffassen! (Grafik: wetter.net)

Abgedroschen, aber in diesem Fall zutreffend: Der April, der macht eben, was er will. Spannend bleibt derweil nach wie vor, ob er die ganz große Märztrockenheit beenden kann. Der US-Wetterdienst NOAA lag beim März früh richtig und rechnet mit einem nassen April, der europäische Wetterdienst ECMWF dagegen geht von einem eher trockenen Monat aus. "Mal sehen, wer hier die Nase am Ende vorne hat", so Jung abschließend.

So geht es in den kommenden Tagen deutschlandweit (!) weiter:

Freitag: 16 bis 21 Grad, Sonne satt!

Samstag: 12 bis 21 Grad, Sonne satt, nur im Norden dichtere Wolken

Sonntag: 14 bis 21 Grad, Sonne satt

Montag: 11 bis 22 Grad, viel Sonne, im Norden ein paar Wolken

Dienstag: 14 bis 21 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken

Mittwoch: 11 bis 17 Grad, im Südwesten Regen, sonst trocken

Donnerstag: 10 bis 17 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, in der Mitte etwas Regen

Freitag: 9 bis 16 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer möglich

Samstag: 7 bis 11 Grad, mal Sonne, mal Wolken und trocken

Sonntag: 10 bis 17 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Schauer

Montag: 17 bis 24 Grad, vorübergehend aus Südwesteuropa richtig warm, Mix aus Sonne und Wolken