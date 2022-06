Mittelhessen-Wetter: Grill- und Badezeit am Wochenende

Am kommenden Wochenende kehren Sommer, Sonne, Sonnenschein zurück. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

MITTELHESSEN - Das Wetter an Pfingsten in Mittelhessen? Wechselhaft. Oft schwül und damit einhergehend auch Wetter für T-Shirt und kurze Hose, dann aber auch immer mal wieder bedeckt oder ein Regenschauer, der manch einem das Grillen erschwerte. Schwülwarme bis heiße Luftmassen brachten besonders im Südosten Deutschlands sogar teils schwere Unwetter, "sonst hatten wir aber meist noch Glück", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. So auch in Mittelhessen. Und wie geht es weiter?

Ab dem Wochenende klettern die Temperaturen

Unter der Woche ist zunächst wieder etwas frischere Luft angesagt, bei um die 20 Grad wird es auch immer mal wieder Schauer geben. Doch ab Freitag wird es in ganz Deutschland wieder sehr sonnig und warm bis heiß - das Wochenende kann also kommen. Am Samstag und Sonntag sind im Südwesten 30 Grad und mehr möglich, auch in unserer Region klettert das Thermometer über die 25-Grad-Marke. Ein noch etwas weiterer Ausblick darüber hinaus: "Nächste Woche könnte es dann sogar noch heißer werden. Aus Südwesteuropa deutet dich der Vorstoß extremer Warmluft an", sagt Dominik Jung. Denn: Über Spanien und Frankreich tauchen in rund 1500 m Höhe Temperaturen von fast 30 Grad auf, unten am Erdboden könnte das damit in diesen Regionen deutlich mehr als 40 Grad bringen. Ein Teil dieser Extremhitze könnte auch nach Deutschland schwappen und 35 Grad und mehr bringen. Das wird spannend. Auch Gewitter und Unwetter wären dann nicht weiter.

(zur Karte: Regensummen bis kommenden Samstagabend: im trockenen Osten kommt weiterhin kaum etwas vom Himmel. Auch sonst nur wenig Regen, einzige Ausnahme der Nordwesten und der Alpenrand)

"Da stehen uns spannende Tage bevor, ab Freitag geht es wieder Richtung Sommer, nächste Woche dann noch mehr Wärme. Das hängt allerdings von der exakten Lage aller Hochs und Tiefs ab, inwieweit die ganz große Hitze bis nach Deutschland vorstoßen kann", so Diplom-Meteorologe Jung weiter. Ab Freitag kann sich unter Hockdruck immer mehr die Sonne durchsetzen und die Höchstwerte steigen. Auch in Mittelhessen darf man sich freuen, das kommende Wochenende bringt wieder schönes Bade- und Grillwetter für alle in Deutschland.

(zur Karte: Nächste Woche zeigt das europäische Wettermodell eine stramme Südwestwetterlage mit sehr warmen Höhenluftmassen, diese würden Boden auch bei uns in Deutschland stellenweise mehr als 30 Grad bringen)

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Dienstag: 17 bis 24 Grad, im Südosten stellenweise Regen, sonst im Tageverlauf Schauer und Gewitter

Mittwoch: 19 bis 25 Grad und wechselhaft, aus Westen immer wieder Regen oder Regenschauer die nach Osten ziehen

Donnerstag: 16 bis 22 Grad, immer wieder Schauer und Gewitter

Freitag: 19 bis 26 Grad, oft freundlich und trocken, die Sonne zeigt sich

Samstag: 23 bis 30 Grad, zeitweise Sonnenschein, ein paar Wolken und trocken

Sonntag: 23 bis 32 Grad, viel Sonnenschein und nur wenige Wolken, meist trocken

Montag: 23 bis 32 Grad, viel Sonnenschein, abends im Südwesten kurze Gewitter möglich

Dienstag: 23 bis 31 Grad, viel Sonnenschein und nur selten Gewitter, sommerlich warm

Mittwoch: 24 bis 34 Grad, meist freundlich mit Sonnenschein und trocken

