Mittelhessen-Wetter: Herbstbilanz und Orkanglück

So richtig oft kam die Sonne zumindest im Spätherbst nicht heraus. Aber wenn, dann tauchte sie die Landschaft in ein besonders schönes Abendlicht. Foto: dpa

MITTELHESSEN - Und schon wieder ein Wachwechsel der Jahreszeiten: Am 1. Dezember beginnt der meteorologische Winter. Moment mal, ist das nicht ein bisschen zu früh? Je nachdem: Die Wetter-Experten warten nicht bis zum 21. eines Monats ab, sondern rechnen der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit wegen die Jahreszeiten immer in ganzen Monaten ab. Der Herbst endet somit stets am 30. November und nicht erst zur Wintersonnenwende.

Und wie war er nun, der Herbst 2021?

Kurz zusammengefasst war der Herbst in diesem Jahr 1,1 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahres 1961 bis 1990, und er brachte deutlich zu wenig Niederschlag. Wer genauere Zahlen dazu will, soll sie nun bekommen: Es gab 32 Prozent zu wenig Niederschlag im Vergleich zum 30-Jahresmittel. Das ist eine extreme Abweichung nach unten. Die Trockenheit ist also wieder zurück. Dafür gab es deutschlandweit aber auch wieder 10 Prozent mehr Sonnenschein als üblich. Fazit: zu warm, zu sonnig und extrem zu trocken! "Der Sommer brachte 29 Prozent mehr Regen als üblich. Das hat der Herbst direkt wieder nach unten gekippt. Die zu trockenen Zeiten gehen damit weiter", erläutert Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net die Lage.

Wie sieht es aktuell im Übergang aus?

"Der Berglandwinter hat Deutschland fest im Griff. Während es in den Niederungen für 80 Prozent der dort wohnhaften Deutschen am Dienstag nasskaltes Schmuddel- und Regenwetter gibt, bekommen die restlichen 20 Prozent zum Teil kräftigen Schneefall mit Schneeverwehungen ab", so Wetter-Experte Jung. Heißt für uns in Mittelhessen: Für die oberhalb von 400 Metern lebenden Leute in Teilen des Vogelsbergs oder des Westerwalds kann sich eine temporäre Winter-Idylle einstellen. Mit der Betonung auf temporär, denn das weiße Kleid währt auch dort nicht lange. Es strömt milde Luft nach und in der Nacht steigt die Schneefallgrenze überall rasant an. Am Mittwoch gibt es dann bis zu 10 Grad, viel Wind, an der Nordsee droht ein Orkan, Böen bis 120 km/h sind hier möglich. Ab Donnerstag wird es wieder kälter, dann schneit es wieder ab 400 bis 500 m und so geht es auch Richtung 2. Advent weiter.

Mit Klick auf die Buttons erfahren Sie, unterstützt von den Farbtönen, wo es in Deutschland morgen windig wird - und wo nicht.

Äh, Sekunde, ein Orkan? Keine Sorge, wie die Karte oben zeigt, wird uns das Sturm- und potenzielle Orkantief "Daniel" in Mittelhessen deutlich verfehlen. Es wird zwar auch hier etwas windiger als normal, aber das war es auch schon. WetterOnline vermeldet übrigens, dass uns da ein ganz besonderer Sturm entgeht, was angesichts seiner "Superkraft" wirklich nicht schlimm ist: Dem Sting Jet. "Tiefs mit sogenannten 'Sting Jets' sind äußerst gefährlich, da diese extrem hohe Windgeschwindigkeiten hervorbringen können und sehr schwer vorhersagbar sind", vermeldet Björn Goldhausen für das Portal. Es handelt sich dabei um einen äußerst starken Wind, der aus großen Höhen in Richtung Boden weht. Durch seine enorme Stärke kann er aus großer Höhe wie ein Stachel auch den Erdboden erreichen.

Fast märchenhaft liegt der Gleiberg mit der dazugehörigen Burg über dem Nebel. Petra Becker ist diese tolle Heimataufnahme geglückt. (Petra Becker)

Und warum klappt es nicht bis runter mit dem Schnee?

Das liegt an der Nordwestwetterlage. Die Luftmassen sind zwar kalt, kommen aus nördlichen Richtungen, müssen bei der Nordwestenlage aber den weiten Weg über die Nordsee nehmen und wärmen sich dabei auf. Daher reicht es dann meist nur noch für Schnee ab 400 bis 500 m. Es fehlen die letzten 3 bis 4 Grad Abkühlung, um es bis ganz runter schneien zu lassen. "Eine direkte Nordlage würde das ändern, doch die ist nicht in Sicht", erklärt Dominik Jung. Und deshalb bleiben die ohnehin noch nicht seriösen Prognosen für die Frage nach weißen Weihnachten auch weiter sehr vorsichtig. Momentan liegt die Wahrscheinlichkeit auf Schnee an Heiligabend bei knapp 15 Prozent.