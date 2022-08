Mittelhessen-Wetter: Hitze in der ersten Augustwoche

Sonnenuntergang in Waldsolms: In den ersten Tagen des Augusts wird es selbst nachts voraussichtlich nicht kälter als 20 Grad werden. Leserfoto: Jan Karges

MITTELHESSEN - Der August startet direkt mit Hitze. "Mittwoch und Donnerstag sind Spitzenwerte im Bereich von Rekordwerten möglich. Am Oberrhein sind 40 oder 41 Grad möglich. Schon wieder klettern die Temperaturen in diesem Sommer auf Rekordniveau", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Auch für Mittelhessen werden Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet.

Regen sei weiterhin kaum in Sicht. "Was wir bräuchten, wäre Landregen, ergiebig und lange anhaltend, am besten über Wochen schön verteilt", sagt Dominik Jung. Doch die neusten Prognosen würden Gegenteiliges verraten. Die erste Augusthälfte sei von Dürre geprägt. "Weiterhin blockiert ein stabiles Hoch auf dem Atlantik sämtliche Regentiefs. Wir bekommen maximal einzelne Schauer und Gewitter ab", so der Wetter-Experte.

Und auch der Juli 2022 sei 2,2 Grad zu warm, der Juni 3 Grad wärmer als das Klimamittel gewesen. "Der Sommer 2022 ist auf dem besten Weg, einer der wärmsten Sommer seit 1881 zu werden", so Dominik Jung. Die kommenden Tage würden besonders heiß werden. Dienstag bis Donnerstag, vielleicht sogar bis Freitag werde es brütend heiß. "Am Oberrhein sind auch mal Werte über 40 Grad möglich", sagt Dominik Jung.

Erderwärmung macht sich immer mehr bemerkbar

Besonders hoch sei die Hitzebelastung am Mittwoch und am Donnerstag. Diese Hitze sei ungewöhnlich. Vor 20 bis 30 Jahren hätten die Hitzespitzen im deutschen Sommer um 30 bis 35 Grad gelegen. "Nun liegen wir in der Spitze immer öfters um 35 bis 40 Grad. Langsam aber sicher macht sich die globale Erwärmung im Sommer immer mehr bemerkbar. 40 Grad gab es zwar auch in den 80ern schon, aber gerade ein einziges Mal. Dann wieder einmal im Jahr 2003. Danach wurden 40 Grad im Jahr 2015, 2019 und nun im Jahr 2022 gemessen. Man erkennt unschwer, dass die 'Einschläge' immer häufiger werden", so Wetterexperte Dominik Jung.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 22 bis 32 Grad, Sonne, Wolken und einzelne Schauer, teils sehr warm

Dienstag: 24 bis 35 Grad, oftmals sonnig und trocken, im Südwesten heiß

Mittwoch: 29 bis 38 Grad, Hitze im ganzen Land, viel Sonnenschein

Donnerstag: 32 bis 40 Grad, extreme Hitze und viel Sonnenschein

Freitag: 26 bis 39 Grad, aus Nordwesten etwas kühler, sonst nochmal ein sehr heißer Tag mit einzelnen Gewittern

Samstag: 23 bis 31 Grad, kühler, aber kaum Gewitter oder Regen

Sonntag: 24 bis 32 Grad, meist sonnig und sehr warm bis heiß

