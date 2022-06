Mittelhessen-Wetter: Hochsommer mit heißem Wochenende

Eine Sommerwiese oberhalb von Oberscheld, aufgenommen von unserem Leser Jörg Ziegenhagen.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Nach dem Hoch Cenk kommt nun das Hoch David nach Deutschland. Es bringt uns in dieser Woche bestes Sommer- und später auch Hochsommerwetter. Der Montag ist anfangs noch etwas wechselhaft, aber meist kann sich bis zum Mittag überall die Sonne durchsetzen. Ab Mittwoch gibt es wieder bis zu 30 Grad. Freitag sind in manchen Teilen Deutschlands bis zu 35 Grad möglich, Samstag und Sonntag wird es mit bis zu 38 Grad in der Spitze in manchen Regionen noch wärmer. Später sind dann aus Südwesten einzelne Hitzegewitter möglich. In Mittelhessen kann am Sonntag mit einer Temperatur von um die 32 Grad gerechnet werden.

Lesen Sie auch: Kultursommer hat Mittelhessen näher zusammengebracht

Ob es noch wärmer wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen, wie Wetterexperte Dominik Jung erläutert. "Es kommt ganz darauf an, wie uns die warmen Luftmassen treffen: Wird es ein Volltreffer oder nur ein Streifschuss? Das ist im Detail noch unsicher!" In Spanien und Portugal wurden gestern bereits 40 bis 45 Grad erreicht. Für Mitte Juni ist das selbst dort eine Hausnummer. In den vergangenen Tagen wurde auch für Deutschland das Erreichen der 40-Grad-Marke in Aussicht gestellt. Details müssen abgewartet werden.

Abgesehen vom leicht wechselhaften Montag kommt es bis nächste Woche kaum zu Niederschlägen. Es geht meist sehr sonnig weiter. Die Trockenheit verschärft sich. Mittlerweile ist es im Osten bereits so trocken wie im Dürrejahr 2018. Die Waldbrandgefahr dürfte in dieser Woche in weiten Teilen Deutschlands die zweithöchste oder gar die höchste Warnstufe erreichen. Es ist noch unklar, wie lange die Wärme oder Hitze andauern wird. "Der Juni dreht jedenfalls erst mal auf." Dabei ist der Monat jetzt schon deutschlandweit mehr als 2,2 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. "Der Sommer scheint zu kommen, um zu bleiben, dabei haben wir kalendarischen eigentlich noch Frühling... das kann im Sommer ja heiter werden" so Jung.

Lesen Sie auch: Holzhausen hat jetzt einen Dorfladen

Die große Wärme bzw. Hitze könnte sich längere Zeit halten, dabei bliebe es in der Mitte und im Süden Deutschlands heißer als im Norden, was aber normal ist. Richtung Küste und Meerwasser ist es in der Regel immer kühler als nach Süden, wo die heißen Luftmassen zuerst ankommen.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 18 bis 26 Grad, erst Schauer und Gewitter im Norden und Süden, dann überall schön

Dienstag: 19 bis 28 Grad, meist freundlich und sonnig

Mittwoch: 21 bis 32 Grad, schön mit Sonnenschein

Donnerstag: 23 bis 33 Grad, oft schön mit viel Sonne und heiß

Freitag: 24 bis 34 Grad, sehr heiß, hochsommerliches Wetter, kaum Gewitter

Samstag: 27 bis 37 Grad, sonnig und sehr heiß, einzelne Hitzegewitter

Sonntag: 27 bis 36 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Hitzegewitter