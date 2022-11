Mittelhessen-Wetter: Ist der Blitz-Winter wieder zu Ende?

Das schneebedeckte Schloss Braunfels hat am Wochenende unser Leserfotograf Jan Karges mit seiner Kamera eingefangen. (© Jan Karges)

Mittelhessen - So schnell wie der Winter da war, ist er nun auch schon wieder weg: „Die frühwinterliche Wetterphase endet schon wieder. In dieser Woche werden stellenweise bis zu 10 Grad und mehr erreicht”, teilt Diplom-Meteorologe Dominik Jung mit. Am Montagmorgen sei es regional nochmal frostig-kalt und glatt - auch bei uns in Mittelhessen.

Im Süden liegen die Frühwerte meist über 0 Grad, im Norden dagegen knapp unter 0 Grad, bis zu minus 5 Grad werden dort nach Aussage des Experten gemessen. In den kommenden Tagen kann sich die kühle Luft nur noch im Nordosten längere Zeit halten, sonst wird es immer milder. Das bedeutet auch für Mittelhessen: „Es stellt sich typisches Novemberwetter ein. Grau, wenig Sonne, etwas Regen und Höchstwerte um 5 bis 10 Grad, im Westen und Südwesten auch mal 11, 12 oder 13 Grad.”, so Jung.

Wie die nachfolgende Karte zeigt, sind vor allem im Westen der Republik zweistellige Temperaturen zu erwarten. Also auch bei uns in Mittelhessen.

Von einem neuen Wintereinbruch ist erstmal nichts in Sicht. Der in einigen Regionen gefallene Schnee taut wieder ab, erklärt der Experte. Bis zum 1. Advent werde sich in Sachen Winter kaum etwas tun. „Es ist typisches Novemberwetter angesagt, grau und düster und das bei milden Temperaturen. Der Trend bis zum 10. Dezember zeigt ebenfalls keine große Wetteränderung. Es geht im Grunde weiter wie vor dem vergangenen Wochenende“, so Jung.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 0 bis 10 Grad, Mix aus Sonne, Wolken, und etwas Regen, im Norden Schnee

Dienstag: 1 bis 9 Grad, Mix aus vielen Wolken, etwas Sonnenschein, zeitweise Regen, im Norden noch etwas Schnee

Mittwoch: 2 bis 12 Grad, mal Wolken, mal Nebel oder Dunst, etwas Sprühregen

Donnerstag: 3 bis 12 Grad, typisch graues Novemberwetter, nichts Neues beim Wetter, etwas Regen möglich

Freitag: 5 bis 12 Grad, Wolken, Nebel, Hochnebel, stellenweise etwas Sprühregen

Samstag: 7 bis 12 Grad, mal Sonne, mal Wolken, kaum Regen

Sonntag: 7 bis 13 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Dunst

Die nächsten Tage bringen also voraussichtlich keine großen Wetterüberraschungen. Es geht ziemlich grau und trüb weiter, eben typisch für den November und so bleibt es auch bis zum 1. Advent. „Die neusten Winterprognosen haben auch nichts Neues im Gepäck. Der Winter 2022/23 soll rund 2 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 ausfallen. Das könnte, sollte es wirklich so kommen, auf einen rekordwarmen Winter hinauslaufen”, so der Meteorologe.

Wahrscheinlichkeit für kalten Winter ist gering

Die Wahrscheinlichkeit für einen extrem kalten Winter sind eher gering. Manche sagen auch: Wenn der Winter sich schon im November meldet, dann wird das im Winter selbst nichts mehr mit Eis und Schnee. An diesen Aussagen ist allerdings gar nichts dran. Dem Winter ist das Wetter im November ziemlich egal. Da ist wieder alles offen. Überraschungen sind also weiterhin möglich“ erklärt Jung abschließend.