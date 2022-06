Mittelhessen-Wetter: Juni viel zu warm und trocken

Ein Bild ausder Sabvanne Afrikas? Nein, es ist die Aussicht, die Jan Karges am Anfang der Woche in Waldsolms genießen konnte. Leserfoto: Jan Karges

MITTELHESSEN - "Der Juni 2022 endet mit einem dicken Minus beim Niederschlag, einem dicken Plus bei der Temperatur und einem ebenfalls dicken Plus bei der Sonnenscheindauer", erklärt Wetterexperte Dominik Jung. Schon jetzt gebe es 25 Prozent mehr Sonnenschein als in einem durchschnittlichen Juni.

Der Start in den Juli am kommenden Freitag scheint eher durchwachsen und nass ausfallen zu wollen. Da kann es laut Jung einzelne kräftige Schauer oder länger anhaltende Regenfälle geben. Allerdings wird es schon am Wochenende wieder in ganz Deutschland traumhaft schön mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Schon ab Samstag dreht der Sommer voll auf. Ein Ableger eines Azorenhochs zieht nach Deutschland und sorgt für schönes Wetter. Dabei fällt kaum noch Regen.

Am heutigen Dienstag bringt das Hoch Gabor viel Sonnenschein. Den ganzen Tag ist es meist freundlich mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad. Nur im Süden Deutschlands kann es nachmittags neue einzelne Schauer und Gewitter geben, stellenweise auch noch mal unwetterartig mit Platzregen, Sturmböen und Hagel. Morgen ebenfalls sehr freundlich mit Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen knapp 30 Grad. Bis Donnerstag geht es meist schwülwarm weiter. Dann wird es verbreitet wieder heiß mit Höchstwerten um die 30 Grad. Im Südwesten und im Osten sind sogar bis zu 32 oder 33 Grad möglich. In Mittelhessen dürfte es zwischen 25 und 28 Grad warm werden.

Der Juni ist bisher rund 3 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990. Mit dieser Abweichung bewegt sich der Juni 2022 im Bereich der 10 wärmsten Juni-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Ähnlich sieht es beim Regensoll aus. Nach einem extrem trockenen Frühling, ist nun auch der Juni viel zu trocken. Das Regensoll ist bisher erst zu 53 Prozent erfüllt worden. Viel kommt bis Donnerstagabend nicht mehr vom Himmel. Damit ist es auch einer der 10 trockensten Juni-Monate seit 1881.

Ist das der Klimawandel? Zu allererst ist es mal Wetter. Wetter über einen langen Zeitraum beobachtet ist Klima. Schaut man sich die Grafiken an, so erkennt man allerdings besonders bei der Temperatur, dass es in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter nach oben geht. Nach dem extrem trockenen Frühjahr hätte man sich einen nassen Juni gewünscht, doch leider ist das Gegenteil eingetreten. "Die Trockenheit beziehungsweise Dürre hat sich in Deutschland weiter verschärft" erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Die aktuellen Daten sind eindeutig. In Deutschland ist es extrem zu trocken.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Dienstag: 22 bis 28 Grad, oft sonnig, später im Süden einzelne Gewitter möglich

Mittwoch: 22 bis 30 Grad, vielfach freundlich, im Nordosten Wolken mit Schauern und Gewittern

Donnerstag: 25 bis 33 Grad, oft freundlich mit Sonne und sehr warm

Freitag: 15 bis 23 Grad, viele Wolken, etwas Sonnenschein und immer wieder Regen

Samstag: 23 bis 28 Grad, oft sonnig und trocken

Sonntag: 23 bis 30 Grad, immer wieder Sonnenschein und ein paar Wolken, kaum Schauer oder Gewitter

Montag: 24 bis 31 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken