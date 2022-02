Mittelhessen-Wetter: "Kai" bringt uns die Sonnenstundenflut

"Die Beine baumeln lassen" kann man spätestens ab Samstag in Hessen definitiv. In welche Richtung und nahe welcher lokalen Skyline auch immer. Beim Rausgehen aber bitte weiter aufpassen. Foto: dpa

MITTELHESSEN - Gute Neuigkeiten! Es sieht so aus, als würde sich der zwar "warme", aber sonnenscheinarme Winter pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang hin brav verziehen. Wir merken das schon eine Weile an den Temperaturen, jetzt aber auch langsam auf dem Schönwetterkonto: Am Mittwoch hat ganz Deutschland und damit auch unser schönes Mittelhessen dank Zwischenhoch Jannis schon einen Vorgeschmack auf das tolle Wochenende erhalten: Insgesamt bis zu zehn Sonnenstunden können uns mental über die beiden folgenden wieder eher trüberen Tage retten. Da kann es - brrr - besonders am Freitag sogar Graupelgewitter oder Wintergewitter mit Schneeregen geben. Es ist noch mal windig. Doch danach kommt ab Samstag das nächste Hoch.

Was bringt das nächste Hoch denn Tolles mit?

Die Prognosen sind eindeutig: Es wird Kai heißen und uns viel Sonne bringen. Samstag, Sonntag, Rosenmontag und Fastnachtsdienstag könnte es zusammen bis zu 40 Sonnenstunden geben. Das wäre wirklich ein starker Ausgleich für diesen erwähnten Schmuddelfebruar, der auf bestem Weg ist, der wärmste Februar aller Zeiten zu werden, bzw. seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Er ist aktuell sogar noch wärmer als normalerweise ein durchschnittlicher März wäre - und das ist schon sehr extrem.

Es wäre das perfekte Wetter für Fastnachtsumzüge!



"Mehr Sonne geht da kaum noch bis zum Monatsende. Da kommt wirklich alles vom Himmel, was noch möglich ist, das gilt besonders für die letzten drei bis vier Tage des Monats. Allerdings müssen wir nachts auch mit leichtem Frost rechnen, denn die Nächte werden teilweise sternenklar sein und da kann sich die Luft deutlich abkühlen. Zudem weht ein frischer Ostwind und der lässt uns ohnehin alles kälter empfinden" erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de), gegenüber dem Wetterportal wetter.net., und bremst damit die ganz großen Erwartungen an die ultimativen Frühlingsgefühle. Ein Blick auf die unten stehende Bewölkungskarte für Montag verrät jedoch: In einem normalen Jahr inklusive aller Fastnachtsumzüge wären die Zuschauer mit Kaiserwetter verwöhnt worden. Kein Wölkchen (!) ist für Mittelhessen in Sicht.



Klicken Sie ruhig ohne Angst auf die Blumen-Buttons: Bei uns kommt am Rosenmontag nix vom Himmel. Karte: wetter.net

Trotzdem lässt sich natürlich draußen am Wochenende und darüber hinaus einiges unternehmen. Allerdings muss hier eine Warnung ausgesprochen werden. Nach dem historischen Triple-Sturm (seit Beginn der detaillierten Aufzeichnungen vor mehr als 50 Jahren wurde bislang noch keine zeitlich derart eng beieinander liegende Abfolge dreier unterschiedlicher Stürme dokumentiert) sind viele Äste angeknackst oder Dachziegel locker. "Leute, bleibt den Wäldern fern. Es herrscht gerade Lebensgefahr", sagte etwa der Vorsitzende des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck mit Blick auf diese Woche. Es werde einige Zeit in Anspruch nehmen, die Sturmschäden zu beseitigen. Das gelte zwar vorrangig für Norddeutschland, aber im Vogelsberg oder im höher gelegenen Dillgebiet und Hinterland haben die drei Stürme ja auch ihre Spuren hinterlassenInsofern "Augen auf" beim Spaziergang, und Wälder vorerst noch eher meiden.

Dieses tolle Leserfoto von Alfred König aus Uckersdorf passt perfekt zum Wetterumschwung. Wir verabschieden uns in dieser Woche von Feuchtigkeit und Wolken. Platz frei für die Sonne! (Foto: Alfred König)

Und so geht es, kompakt dargestellt, in den nächsten Tagen bei uns weiter:

Mittwoch: 8 bis 14 Grad, viel Sonne und trocken

Donnerstag: 8 bis 14 Grad, aus Westen Wolken und Regen

Freitag: 5 bis 8 Grad, viele Wolken, Schauer, Aprilwetter, windig und kurze Gewitter möglich

Samstag: 4 bis 8 Grad, teilweise im Süden noch Schauer, sonst freundlicher und Sonne

Sonntag: 4 bis 9 Grad, Sonne satt

Rosenmontag: 5 bis 11 Grad, viel Sonnenschein, trocken

Fastnachtsdienstag: 7 bis 13 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Aschermittwoch: 7 bis 13 Grad, sonnig

Donnerstag: 8 bis 15 Grad, sonnig

Freitag: 9 bis 15 Grad, viel Sonnenschein