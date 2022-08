Mittelhessen-Wetter: Kommt das Ende der Hitzewelle?

Die Trockenheit scheint kein wirkliches Ende zu nehmen. Symbolfoto: Christin Klose/dpa-tmn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - "Bald geht dem Hitzesommer 2022 die Luft aus, das geht allerdings ganz langsam vonstatten", analysiert Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, die kommenden Tage. Ab Freitagnachmittag, 26. August, kommen seiner Einschätzung nach die ersten Schauer und Gewitter, teilweise auch Unwetter. Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, sei es dann schon oft sehr wechselhaft mit weiteren Schauern und Gewittern.

Lesen Sie auch: Waldbrand hinterlässt dank guter Zusammenarbeit kaum Schaden.

Allerdings bleibe es zunächst noch schwülwarm und gewittrig. Die Luft ist wirklich sehr drückend. "Eine echte Abkühlung setzt sich erst zum Monatswechsel durch", meint Jung. Anfang September gebe es dann endlich Höchstwerte um 20 bis 25 Grad. Die Leute in Mittelhessen können also wieder durchatmen und auch nachts sei es spürbar kühler und viel besser zum Lüften.

Zum Ende des Sommers soll es zudem unterschiedliche Arten von Regen geben. Dabei rechnet Jung mit Schauern und Gewittern, aber stellenweise erwartet er auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. "Die einen bekommen richtig viel Platzregen und vielleicht sogar einen Keller voll Wasser, andere sitzen weiter auf dem trockenen", fasst er zusammen.

Trockenheit ist noch nicht zu Ende

"Es wird also kühler, aber nicht unbedingt nasser, zumindest nicht in der großen Fläche", konstatiert der Wetterexperte und fügt hinzu: "Es bleibt meist bei einzelnen Schauern und Gewittern. In der Fläche kommt meist viel zu wenig runter." Die Trockenheit setze sich also erst mal fort.

Die neusten Prognosen für den September seien allerdings noch undurchsichtig. Während die europäischen Experten laut Jung auf einen sehr warmen und trockenen September setzen, gehe der US-Wetterdienst NOAA regional sogar von einem zu nassen Monat aus. "Da sind wir mal gespannt, welches Modell sich am Ende durchsetzen wird", sagt Jung und ergänzt der Diplom-Meteorologe und fügt hinzu: "Aufgrund der in den kommenden zehn bis 14 Tagen vorherrschenden Grundstruktur sieht es zunächst in der Tat eher nach weiterhin sehr wenig Niederschlag aus."

Keine große Hitze mehr in Sicht

Wie bereits erwähnt, werden die Schauer oder Gewitter nicht jeden treffen, aber ab Montag ist es, der Expertenmeinung zur Folge, schon wieder vorbei mit dem Regen. Dann werde es oft freundlich und trocken sein wobei die Höchstwerte deutlich tiefer ausfallen würden als noch in dieser Woche. Daher schätzt Jung, dass es aufgrund der Tatsache, dass keine große Hitze mehr in Sicht sei, deutlich angenehmer werden wird.

Lesen Sie auch: Verkehrsunfall: Frau überschlägt sich bei Herborn

Am Mittwoch, 31. August, endet der meteorologische Sommer 2022 und ab Donnerstag, 1. September, startet der Herbst. "Das erste Herbstwochenende könnte nach aktueller Datenlage sogar Höchstwerte um oder unter 20 Grad bringen", schätzt der Wetterexperte, "da kann man fast schon die Jacke rauskramen. Nachts wären dabei Tiefstwerte unter 10 Grad drin."