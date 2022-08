Mittelhessen-Wetter: Kommt mit dem Herbst das Dürreende?

Auch die heimischen Felder, wie hier in Waldsolms, sind von der Dürre gebeutelt. Leserfoto: Jan Karges

MITTELHESSEN - Das große Ende der Dürre ist ausgeblieben. Zwar kam es mancherorts zu Regen, aber gegen die lang anhaltende Trockenheit hat das nicht geholfen. "Meist war es Starkregen und der konnte auf dem trockenen und harten Boden gar nicht einsickern und ist direkt oberflächlich abgeflossen, ohne sich groß gegen die Trockenheit auswirken zu können", ordnet Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, die Situation ein.

"Die nächsten Tage bringen meist angenehmes Spätsommerwetter", führt Diplom-Meteorologe Jung weiter aus. Der Hochsommer und die Hundstage seien seiner Meinung nach nun vorbei. Langsam aber sicher näherten wir uns dem Herbst und der kühleren Jahreszeit. "Heute Morgen lagen die Frühwerte stellenweise unter 10 Grad", sagt Jung. "Das ist zum Durchlüften richtig angenehm."

Hochsommer scheint beendet

Demnach sei der Hochsommer 2022 endlich beendet. "Er hat sich auch lange genug bei uns ausgetobt", kommentiert Jung und führt weiter aus: "Der August könnte der wärmster oder zweitwärmste August seit 1881 werden. Der Sommer ist insgesamt unter den vier heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und auch bei der Trockenheit liegt dieser Sommer in den Top 5 der trockensten Sommer seit 1881."

In der kommenden Woche gehe es spätsommerlich weiter, jedoch müsse man auf die Wetterumstellung mit viel flächendeckendem Landregen weiter warten. Der Dürremonitor sei da eindeutig, denn in fast ganz Deutschland herrsche eine extreme beziehungsweise außergewöhnliche Dürre in den tiefen Bodenschichten, sagt Wetterexperte Jung und fügt an: "Nun bräuchten wir nur noch mehr Regen, doch der ist eher nicht in Sicht". Seiner Meinung nach sei die Wetterlage weiterhin festgefahren. Nach Einschätzung des Experten seien mehrere Hochdruckgebiete vom Atlantik beziehungsweise den Azoren aus auf dem Weg nach Deutschland. "Und die bringen uns immer wieder sehr trockenes Wetter", stellt der Diplom-Meteorologe klar.

Auch für den Herbst kann sich Jung vorstellen, dass wenig Regen fällt. So könnte der September wahrscheinlich auch zu trocken ausfallen. "Oktober und November könnten es ihm gleich tun", mutmaßt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

So geht es in den kommenden Tagen in Deutschland weiter:

Montag: 20 bis 30 Grad, oft freundlich und trocken

Dienstag: 20 bis 29 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Mittwoch: 21 bis 28 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, im Südwesten und Süden Schauer und Gewitter möglich

Donnerstag: 20 bis 27 Grad, meist freundlich und trocken

Freitag: 20 bis 28 Grad, viel Sonne und trocken

Samstag: 21 bis 28 Grad, aus Westen einzelne Schauer und Gewitter möglich, sonst Sonne