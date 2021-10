Mittelhessen-Wetter: Morgens klopft der Winter an

Die sonnigen Tage werden für Mittelhessen im Oktober weiter überwiegen. Aber: Zwischendurch wird's nass und kalt! Symbolfotos: dpa

MITTELHESSEN - Der Blick auf die anstehenden Tage beginnt golden und genauso endet er glücklicherweise auch. Dazwischen ... na ja, auch das werden wir nicht verschweigen.

erwartet uns nun ein Wochenende vollgepackt mit SonnenstundenNach Nebel oder Dunst kann sich (übrigens nicht nur hier, sondern in fast ganz Deutschland) tolles goldenes Oktoberwetter durchsetzen. Wer also Ausflüge oder Gartenarbeit erwägt: Ab in die Detailplanung! Im Idealfall schon mit Winterreifen. Kleiner Wermutstropfen: Das Anfang der Woche vorgestellte "Beton-Hoch" hat sich als etwas weniger steinhart erwiesen, als es zunächst den Anschein hatte. Schon zur Wochenmitte bröckelt der Sonnen-Beton gewaltig und es kommt eine Kaltluftblase aus dem Norden nach Hessen, die Wolken und Niederschläge mit sich bringen wird. Seit Donnerstagmittag ist die Wetterlage in Mittelhessen spürbar weniger wechselhaft. Wie im letzten Serienteil angekündigt Nach Nebel oder Dunst kann sich (übrigens nicht nur hier, sondern in fast ganz Deutschland) tolles goldenes Oktoberwetter durchsetzen. Wer also Ausflüge oder Gartenarbeit erwägt: Ab in die Detailplanung! Im Idealfall schon mit Winterreifen. Kleiner Wermutstropfen: Das Anfang der Woche vorgestellte "Beton-Hoch" hat sich als etwas weniger steinhart erwiesen, als es zunächst den Anschein hatte. Schonund es kommt eine Kaltluftblase aus dem Norden nach Hessen, die Wolken und Niederschläge mit sich bringen wird.

Und für alle Winterfreunde: In der Tat könnte dieser Polarluftvorstoß die ersten Schneeflocken des Halbjahres bringen, allerdings nur in den Hochlagen ab 700 bis 800 Metern. Zum nächsten Wochenende steigen die Temperaturen dann aber wieder deutlich. Eine kleine Temperaturachterbahn, in die wir uns da also von Biedenkopf über Wetzlar bis Nidda oder Lauterbach begeben.

Kälteste Nacht seit Mai steht an



Auch die schönsten Tageshöchstwerte und Sonnenstunden können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns dem Winter nähern. Und das merken wir gerade in den Morgenstunden der besonders schönen Tage: Es ist stellenweise schon enorm frisch. Da heißt es stellenweise auch schon wieder: Autoscheiben freikratzen. "Die kalten Luftmassen grüßen in den kommenden Tagen. Samstag auf Sonntag gibt es die kälteste Nacht seit Mai", erläutert Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net, warum man bei der Wochenendplanung nicht zu sommerlich denken sollte. Schauen wir uns die frostigen Morgentemperaturen vom kommenden Sonntag mal auf der Deutschlandkarte an:

Der Blick auf die Karte verrät: Am Sonntagmorgen wird es richtig kalt: Maximal zwei bis sechs Grad in Mittelhessen. Danach folgt aber ein sonniger, schöner und warmer Tag. (Grafik: wetter.net)

Als renommierter Wetter-Experte hat Jung neben den zuverlässigeren, weil eindeutiger berechenbaren Kurzzeit-Prognosen auch immer ein Auge auf die Wetter-Trends für die anstehenden Monate und Jahreszeiten. Es ist eine Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten, die aktuellen Hinweise sind nicht als sichere Prognose zu verstehen. "Beim Winter kann man nur Trends ausgeben. Diese Trends sind und bleiben ungenau. Nur eine klassische Wettervorhersage ist genau. Daher kann man auch am 1. Dezember noch nicht mit Sicherheit sagen wie der Dezember werden wird - das geht nur 5 bis 10 Tage als normale Wettervorhersage", betont Jung gegenüber mittelhessen.deEin Blick auf die großen Wettermodelle lohnt sich ab einem gewissen Zeitpunkt dennoch sehr, da sich gewisse Hinweise verstärken und mit fortschreitender Zeit an Aussagekraft gewinnen. Aber jetzt zu dem Teil, der alle interessiert: Stand jetzt - wie wird denn der Winter?

Steht ein sehr kalter Dezember ins Haus?

Die interaktive Karte erklärt mit Klick auf die Buttons, wie die aktuelle Dezemberprognose aussieht. Für uns in Mittelhessen also eher etwas kälter als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre.

Fangen wir im noch im Oktober an: Wie oben erwähnt geht es zum nächsten Wochenende wieder zurück in die wärmeren Gefilde. "Auch der November soll zu warm ausfallen. Doch für den Dezember rechnen die Wettermodelle teilweise mit einem zu kalten Monat. Der europäische Wetterdienst geht sogar davon aus, dass der Dezember rund 0,5 bis 1 Grad kälter im Vergleich zum 30-Jahres-Mittel ausfallen könnte", erklärt Jung den aktuellen Stand der Dinge. Im folgenden Video kann man sich seine Interpretation der Trend-Daten im Video ansehen:

Und so geht es in den kommenden Tagen deutschlandweit weiter:

Freitag: 12 bis 17 Grad, viel Sonne, nur bei Dauernebel kälter

Samstag: 14 bis 19 Grad, reichlich Sonnenschein, morgens Nebel oder Dunst

Sonntag: 12 bis 18 Grad, viel Sonnenschein und trocken, morgens dunstig

Montag: 12 bis 17 Grad, erst schön, dann mehr Wolken und etwas Regen

Dienstag: 8 bis 13 Grad, viele Wolken, teilweise Schauer, in den Hochlagen Schneeflocken

Mittwoch: 7 bis 13 Grad, immer wieder Schauer, in den Hochlagen Schneeflocken

Donnerstag: 8 bis 15 Grad, langsam wieder wärmer und schöner

Freitag: 11 bis 17 Grad, meist trocken, neben Wolken immer wieder Sonnenschein