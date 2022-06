Mittelhessen-Wetter: Nach kühlerem Wochenstart kommt Frido

Eine Abkühlung bei herrlichstem Sommerwetter - so wie hier am vergangenen Wochenende im Freibad Weilmünster. Nach einem grau-nassen Montag wird es im Laufe der Woche wieder sommerlich bis hochsommerlich warm. Foto: Vetter

MITTELHESSEN - Hochsommerlich ging es am vergangenen Wochenende in Deutschland zu - natürlich auch in Mittelhessen! Viele Menschen suchten Abkühlung in Freibädern und an Badeseen . Die höchsten Temperaturen gab es in den vergangenen Tagen übrigens in Dresden und Cottbus mit jeweils 39,2 Grad. "In Dresden war es der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1934, in Cottbus sogar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1888", teilte Diplom-Meteorologe Dominik Jung mit: "Das war schon eine Hausnummer." Man bedenke: Erst in dieser Woche beginnt der kalendarische Sommer, aktuell sind wir noch im Frühling.

Woche startet wechselhafter

In der Nacht auf Montag kühlte es dann auch in Mittelhessen ab, zu Wochenbeginn ist es wechselhafter mit Schauern und Gewittern. Doch das nächste Hoch ist schon auf dem Weg: Frido wird wohl am Dienstag ankommen. Es bringt wieder Sonne, aber ist nicht ganz so stabil. Daher bilden sich im Tagesverlauf immer wieder Schauer und Gewitter, teilweise auch Unwetter. Besonders im Westen und Süden kann es in dieser Woche immer wieder heftige Wärmegewitter geben. "Die Wetterlage wird gefährlich. Besonders im Südwesten rund Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern kann es in dieser Woche immer wieder Gewitter und Unwetter geben", so Jung weiter: "Das wird eine spannende, aber auch gefährliche Wetterwoche. Im Süden und Westen, später auch im Osten kommt wieder viel Wärme und auch Hitze an. Höchstwerte über 30 Grad sind möglich.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 17 bis 30 Grad, am Oberrhein auch 31 oder 32 Grad, immer wieder Schauer und Gewitter, aber auch Sonnenschein

Dienstag: 21 bis 32 Grad, viel Sonne, im Südwesten starke Gewitter zum Nachmittag möglich

Mittwoch: 21 bis 30 Grad, oft freundlich, später Hitzegewitter im Südwesten

Donnerstag: 24 bis 32 oder 33 Grad, wieder viel Sonne, erst abends im Südwesten Schauer und Gewitter

Freitag: 24 bis 31 Grad, schwülwarm, neben Sonne Schauer und Gewitter

Sommerlich bis hochsommerlich warm

Es wird eine sommerlich bis hochsommerlich warme oder gar heiße Wetterwoche. "Neue Hitze mit 38 oder gar 39 Grad wie am vergangenen Wochenende gibt es diese Woche immerhin nicht. Am Dienstag startet um 11.13 Uhr der kalendarische Sommer. Pünktlich scheint dazu oft die Sonne und es ist oft sommerlich warm", erklärt Wetterexperte Jung.