Mittelhessen-Wetter: Quedlinburgias Ruhe nach dem Sturm

die Tiefs? Genau. Vor ein paar Tagen MITTELHESSEN - Die Warn-Apps blinken schon lange nicht mehr. Zwar ist es hier und da noch windig, doch kommt es viel kraftloser daher. Klarer Fall: Die Sturmtiefs sind weitergezogen. Moment mal,Tiefs? Genau. Vor ein paar Tagen haben wir das Sturmtief "Hendrik" angekündigt , es war zuletzt aber auch immer wieder von "Ignatz" zu lesen und am Donnerstagabend sogar von "Hendrik II". Wer und was genau ist denn da jetzt am Mittwoch und Donnerstag über uns hinweggezogen? Die zunächst irritierende Antwort: Alle drei.

Wie hieß der Sturm denn nun?

Stand jetzt - folgt man der Argumentation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) - hat uns erst Ignatz am späten Mittwochabend Regen und Wind gebracht, sich dann aber recht rasch in Richtung Norden verkrümelt. Dann kam das etwas ältere Nachbartief Hendrik zum Zuge (die Benennung der Tiefs erfolgt alphabetisch), und sein Teiltief "Hendrik II" war es, das den größten Sturm am Donnerstagvormittag in Mittelhessen verursacht hat.

In Mittelhessen kam es während des Sturms glücklicherweise zu keinen Todesfällen oder schweren Verletzungen. Dennoch ereigneten sich zum Teil große Sturmschäden, wie hier in der Wetterau bei Gedern. (Foto: Oliver Potengowski)

"Man muss ganz klar sagen: Das war schon ein recht heftiger Herbststurm. Der ein oder andere wurde sicherlich von der Intensität am Ende dann doch überrascht. Bis zu 166 km/h in den Hochlagen ist sehr ordentlich. In den Niederungen gab es auch einige Orkan- und orkanartige Böen", fasst Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net die Geschehnisse zusammen. Glücklicherweise hielten sich die Schäden gemessen an vergleichbaren Wetterlagen in Grenzen.

Was passiert jetzt?

Aber wie geht es nun weiter? Nachdem in vielen Orten Mittelhessens wie etwa in Gießen Freitag Vormittag strahlender Sonnenschein herrschte, zieht am Abend ein Wolken- und Regenband über unsere Region. Aber dann wird es deutlich ruhiger. Teilweise scheint die Sonne. Das Hoch Quedlinburgia sorgt aufgrund seines nicht alltäglichen Namens nicht nur für ein Lächeln im Gesicht, sonern vor allem für ein meist trockenes Wochenende. Auch die gesamte letzte Oktoberwoche sieht aktuell recht trocken aus. "Es kommen trockene Tage, teilweise auch richtig golden. Zum letzten Oktoberwochenende kommt sogar der nächste Wärmeberg in Aussicht", berichtet der Wetter-Experte Jung. Es seien dann schon wieder Höchstwerte um 15 bis 20, im Südwesten der Bundesrepublik sogar bis zu 22 Grad möglich. Bei uns in Mittelhessen wird es solche Rekordwerte zwar nicht geben, aber schöne sonnige Tage bei knapp über 15 Grad sind bei uns auch kein Grund, in Traurigkeit zu versinken.

Der Winter schickt (noch) keine Boten voraus

Es sei denn, man ist Winter-Fan, denn für diese hat Diplom-Meteorologe Jung schlechte Nachrichten: "Winterfreunde müssen sich weiterhin gedulden. Ein erster Kälteeinbruch mit Schneedecke bis ganz runter ist weit und breit nicht in Sicht. Selbst in den höchsten Lagen der deutschen Mittelgebirge sieht es bis weit in den November hinein nicht danach aus." Von einem ersten frühen Wintereinbruch sind wir also noch meilenweit entfernt. Nur nachts gibt es stellenweise Bodenfrost. Und das reicht - wie jeder weiß - noch lange nicht zum Schlitten fahren. Trotzdem: Scheiben kratzen ist morgens immer wieder ein Thema und auf Winterreifen sollte man auch schon umrüsten.

Abschließend der Überblick. So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Freitag: 8 bis 15 Grad, im Norden windig und Regen, nach Süden recht schön

Samstag: nach Bodenfrost meist schön, ein Mix aus Sonne und Wolken, 8 bis 15 Grad

Sonntag: schönster Tag vom Wochenende, immer wieder viel Sonne, bis 15 Grad

Montag: 12 bis 18 Grad, viel Sonnenschein und meist trocken.

Dienstag: 11 bis 15 Grad, meist ganz nett, aber ein paar mehr Wolken!