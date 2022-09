Mittelhessen-Wetter: Regen mildert Dürre etwas ab

"Manch einer ist am frühen Morgen mit dem Hund ums Feld unterwegs, ich hingegen mit der Drohne und konnte am Himmel diesen Moment bei Waldsolms einfangen", schreibt Jan Karges zu seiner Aufnahme. Foto:Jan Karges

MITTELHESSEN - Nach Wochen regnet es endlich mal wieder mehr als nur ein paar Tropfen. Wie es der Diplom-Meteorologe Dominik Jung erwartet hat, erreichte Deutschland am Donnerstagmorgen ein Regenband. "Es wandert nun langsam weiter in den Nordosten", so Jung. Auf dem Weg komme es zu starken Regenfällen, teilweise mit Blitz und Donner. "Stellenweise fallen 40 bis 60 Liter Regen und es drohen Überschwemmungen", warnt der Geschäftsführer des Wetterdienstes Q.met. Dies betrifft aber eher Nord- und Ostdeutschland.

In Mittelhessen dürfte die Lage im Großen und Ganzen entspannt bleiben. Der Regen werde die Dürre nicht beenden, aber zumindest abmildern. "Das ist doch auch schon mal etwas Gutes!", sagt Wetterexperte Jung.

Am Nachmittag soll es im Südwesten neue Schauer und Gewitter geben. "Das wird ein sehr wechselhafter Donnerstag." Das unbeständige Wetter werde bis Sonntag andauern. Es dürfte zugleich das kühlste Wochenende in Deutschland seit Wochen oder Monaten werden. Verbreitet werden kaum mehr als 20 Grad erreicht und dazu gibt es immer wieder Schauer. Doch ab Montag übernimmt ein ehemaliger Hurrikan Danielle die Regie, der unser Wetter entscheidend beeinflussen wird.

Die ersten Herbstzeitlosen blühen schon, der Herbst an sich lässt noch auf sich warten. Aufgenommen beim Waldsee in Probbach. (Leserfoto: Susanne Hardt)

Danielle bringt die Sommerwärme zurück nach Deutschland. Der Ex-Hurrikane zieht vor die Iberische Halbinsel und schiebt die warmen Luftmassen aus Südwesteuropa noch einmal nach Deutschland. Regional sind sogar erneut bis zu 30 Grad möglich, also noch mal Hitze, besonders entlang des Rheins und seinen Nebenflüssen. In Mittelhessen dürfte es am Dienstag zwischen 25 und 28 Grad warm werden.

Diese Hitze ist aber wohl nicht von zu langer Dauer. Ein paar Tage später ist es schon wieder kühler. Allerdings kommt dann schon der nächste ehemalige Hurrikan mit Namen Earl Richtung Europa gezogen und auch der könnte auf seiner Vorderseite wieder sehr warme Luftmassen nach Deutschland schicken. "Wir müssen also weiterhin mit heißen Einschüben rechnen. Der Herbst will sich noch keinesfalls bei uns im Land so richtig festsetzen und damit heißt es noch nicht Sommer ade" erklärt Jung.

Die nächste Woche ist im Detail unsicher. Das hängt mit den zahlreichen Hurrikanes zusammen, die uns in Europa beeinflussen werden. "Die machen was sie wollen und können hier und da das Zünglein an der Waage sein", so Jung. Für die Wettermodelle sei es immer etwas schwer, diese genau einzuordnen. "Auf jeden Fall wird es nächste Woche wärmer und auch wieder sonniger, trotzdem sind hier und da ein paar Schauer dabei." Meist ist es aber bestes Spätsommerwetter, was uns ab Montag in Deutschland erwartet. Kein Vergleich mit den kommenden Tagen, die wirklich schon richtig herbstlich sind. Davon sollte man sich aber nicht blenden lassen. Noch hat sich der Sommer nicht verabschiedet. In manchen Jahren kann das sogar noch Anfang Oktober der Fall sein. "Es geht also sehr spannend weiter!"

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Donnerstag: 18 bis 24 Grad, viel Regen, besonders in der Mitte und im Nordosten, Gefahr von Überflutungen

Freitag: 18 bis 23 Grad, wechselhaft mit einzelnen Schauern, aber auch wieder mehr Sonnenschein

Samstag: 16 bis 21 Grad, teils dichte Wolken und immer wieder Schauer oder Gewitter

Sonntag: 17 bis 24 Grad, wechselhaft mit Sonnenschein und letzten Schauern

Montag: 22 bis 27 Grad, oft sonnig und trocken

Dienstag: 23 bis 30 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Mittwoch: 21 bis 26 Grad, erst viel Sonnenschein, dann aus Westen einzelne Schauer und Gewitter

Donnerstag: 18 bis 25 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken