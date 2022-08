Mittelhessen-Wetter: Region ohne Regen

Der Erdboden ist aktuell trocken und hart und kann kaum Wasser aufnehmen. Symbolbild: Katrin Weber

MITTELHESSEN - Sehr viel Regen war zuletzt in Wettermodellen angekündigt worden . Zeitweise wurde rund um Hessen, das Saarland und Rheinland-Pfalz bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter berechnet. Durch neue Zahlen werden die Befürchtungen, dass es auch in Mittelhessen ab Donnerstag zu Überschwemmungen kommen könnte, relativiert. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met , soll in den genannten Bundesländern nun nur noch wenig Niederschlag fallen. Vereinzelt könnten dort Gewitter etwas mehr bringen.

Der Regenschwerpunkt liege nun im Osten und an den Alpen. Dort kann es laut Jung nach wie vor durch Starkregen zu Überschwemmungen und eng begrenzten Sturzfluten kommen.

Eventuell trockenster Sommer seit 1881

Gegen die große Dürre werde der Regen aber auch dort nur wenig ausrichten. Der Erdboden sei trocken und hart und könne kaum Wasser aufnehmen. Und ab dem Wochenende soll es schon wieder trocken, sonnig und sehr warm weitergehen. "Der Sommer 2022 ist weiterhin voll auf Rekordkurs. Es könnte in Deutschland der trockenste Sommer seit 1881 werden", sagt Jung.

Kommende Woche steht laut Wettermodell ein neues Hoch mit viel Sonnenschein und Trockenheit an. Dazu steigen die Höchstwerte schon wieder verbreitet auf 30 Grad und darüber, in der Spitze bis 35 oder 36 Grad. Eine nachhaltige Abkühlung ist nicht in Sicht, ebenso wenig wie reichlich Landregen. "Und das könnte bis Anfang September so bleiben", prognostiziert der Wetterexperte.

Frisch berechnet: die Regensummen nach dem deutschen Wettermodell ICON bis zum Sonntagabend

Die aktuellen Trends für September sind für Natur und Landwirtschaft eher düster. Es könnte ein weiterer sehr trockener Monat anstehen und dazu wäre es nach den aktuellen Abschätzungen zeitweise deutlich zu warm. Wann mal wieder deutschlandweit Landregen fällt, ist laut Jung ungewiss.

Die Flusspegel blieben extrem niedrig und würden wahrscheinlich bald noch weiter fallen.

So geht es in den kommenden Tagen nach jüngsten Berechnungen weiter:

Donnerstag: 25 bis 34 Grad, teils dichte Wolken und wenig Sonne, aus Südwesten einzelne Schauer und Gewitter

Freitag: 19 bis 31 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, im Osten und an den Alpen sehr nass, sonst viel Sonne und teilweise wieder heiß

Samstag: 24 bis 29 Grad, oft freundlich mit Sonnenschein, kaum noch Gewitter oder Schauer

Sonntag: 24 bis 29 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Montag: 23 bis 30 Grad, oft trocken und freundlich

Dienstag: 25 bis 31 Grad, meist freundlich und trocken

Mittwoch: 25 bis 33 Grad, viel Sonnenschein, trocken

Donnerstag: 27 bis 36 Grad, sehr sonnig und trocken

Freitag: 26 bis 34 Gad, meist viel Sonne und ein paar Wolken