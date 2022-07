Mittelhessen-Wetter: Region wird nicht vor Hitze verschont

Auf einer Wiese bei Waldgirmes leuchten am Abend die Wildpflanzen besonders schön. Leserfoto: Erhard Hörbel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Die nächsten Tage werden von England bis nach Deutschland Höchstwerte um 40 Grad und mehr erwartet. Der Britische Wetterdienst hat zum ersten Mal in seiner Geschichte die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. 40 Grad hat es in Großbritannien noch nie gegeben. Auch Benelux und Frankreich bekommen 40 bis 43 Grad ab. Bei uns in Deutschland werden am Dienstag im Westen bis zu 40 Grad erwartet, Mittwoch vielleicht sogar im Norden 38 bis knapp 40 Grad. Selbst in Hamburg wird es dann extrem heiß, ggf. mit neuen Hitzerekorden. In Mittelhessen werden Temperaturen zwischen 34 und 37 Grad erwartet. Das US-Wettermodell hatte schon vor rund 14 Tagen in Europa vor Hitze gewarnt. Zwar ein bis zwei Tagen später als erwartet, aber: Die extreme Hitze erreicht uns nun tatsächlich.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Weite Teile Europas werden von der Hitze in Beschlag genommen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt, dass 2022 noch keiner damit gerechnet habe, dass es in England 40 Grad werden. "Man war davon ausgegangen, dass das irgendwann mal der Fall sein könnte."

Die heißen Temperaturen fluten nahezu ganz West- und Mitteleuropa. "Der Hitzerekord liegt in Deutschland bei 41,2 Grad aus Juli 2019. Ob wir den erreichen, ist allerdings fraglich." Aber ob 39, 40 oder 41 Grad: Es ist eine heftige und lebensgefährliche Hitze. Das sieht man an den über 1000 Hitzetoten binnen einer Woche in Spanien und Portugal. Die Waldbrandgefahr erreicht die höchste Warnstufe 5. Erst ab Mittwoch oder Donnerstag könnte es einzelne Gewitter geben. Doch die große Abkühlung scheint sich nicht einzustellen.

Lesen Sie auch: Biedenkopfer Feuerwehr probt den Waldbrandeinsatz

Es bleibt sehr warm bis heiß, nächste Woche deutet sich zudem auch neue Extremhitze an, erneut mit Werten nahe der 40-Grad-Marke. Es scheint so, als würde der Hitzesommer nun voll aufdrehen. "Wir müssen vor gefährlicher Hitze warnen", so Jung. Beim Deutschen Wetterdienst ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr allerdings noch keine Hitzewarnung zu sehen. "Wir hoffen, dass das bald geändert wird. Man fragt sich auf was dort noch gewartet wird", so Jung. "Sämtliche andere europäischen Wetterdienste warnen die Bevölkerung bereits seit Tagen vor großer Hitze."

Sommerzeit ist Erntezeit: Die Getreidefelder um Waldsolms sind abgeerntet. Zurück bleiben riesige Strohballen, die von der untergehenden Sonne in ein farbenfrohes Licht getaucht werden. (Leserfoto: Jan Karges)

Die pralle Mittagssonne sollte man meiden. Viel trinken ist angesagt. Wahrscheinlich wird es erst ab Donnerstag etwas kühler, aber nicht wirklich kalt. Nur im Norden ist es dann angenehmer. Im Süden geht die Wärme und teilweise auch die Hitze weiter. Dazwischen sind einzelne Gewitter möglich. Der große Landregen bleibt weiterhin aus. "Der Juli 2022 könnte einer der trockensten Juli-Monate in Deutschland seit dem Jahr 1881 werden" erklärt Wetterexperte Jung. Für den August deuten die Wettermodelle weitere Hitze und Dürre an, auch für Deutschland!

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 28 bis 37 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Dienstag: 29 bis 40 Grad, sonnig und trocken

Mittwoch: 29 bis 40 Grad, viel Sonnenschein, später im Westen Gewitter möglich

Donnerstag: 25 bis 34 Grad, sehr warm bis heiß, einzelne Schauer und Gewitter

Freitag: 24 bis 34 Grad, schwülwarm, teils Sonne, teils Wolken und Gewitter

Samstag: 24 bis 32 Grad, Sonne und Wolken, im Wechsel, teilweise Gewitter

Sonntag: 24 bis 33 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken

Montag: 26 bis 35 Grad, oft sonnig und trocken