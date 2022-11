Mittelhessen-Wetter: Schnee oder Regen am Wochenende?

Ein Räumfahrzeug fährt auf einer Autobahn. (© Armin Weigel/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mittelhessen - Lautete die Prognose Anfang der Woche noch, dass es allerhöchstens zwischen Kiel, Hamburg, Rostock und Berlin den ersten Schnee für dieses Jahr geben soll, ist sich Wetter-Experte Dominik Jung mittlerweile sicher: „Das Schneefallgebiet wird in der Nacht von Freitag auf Samstag einmal quer über Deutschland erwartet.” Seine genaue Lage sei zwar noch immer nicht klar, auch die exakte Höhe der Schneefallgrenze. Da werde es sicherlich noch die ein oder andere Überraschung geben - auch bei uns in Mittelhessen.

Wie die folgende Karte nach dem US-Wettermodell zeigt, kann in der Nacht von Freitag auf Samstag stellenweise Schnee fallen (blaue Symbole), nach Südwesten ist es meist Regen (grüne Symbole). Die Schneise zwischen Schneefall und Regen liegt auch über Mittelhessen. Ob es bei uns nun regnet oder sich der erste Schnee ankündigt, bleibt also abzuwarten.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

„Was für eine spannende Wetterwoche. Die Wettermodelle haben den Schnee nun voll nach Deutschland reinkommen gelassen”, so Jung. Vor nur 10 bis 14 Tagen haben wir regional noch mehr als 25 Grad gemessen und nun gibt es den ersten Wintereinbruch der Saison.

Jung: „Es ist nun höchste Zeit für die Winterreifen”

„Das ist eine heftige Wetterwende”, ist sich der Experte sicher. Auch im Taunus und im Westerwald sind weiße Winterlandschaften möglich, wie die Grafik nach dem europäischen Wettermodell zeigt:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Das Energiespar-Wetter ist also damit vorerst vorbei. „Der Gas- und Ölverbrauch wird jedenfalls in den nächsten Tagen rasant ansteigen”, so Jung. Im Nordosten Deutschland werden erstmal kaum noch mehr als 0 Grad erreicht, dazu leichter bis mäßiger Nachtfrost“, so der Wetterexperte weiter. Im Nordosten werde kaum einer ums Heizen herumkommen. Jung rechnet mit leichtem bis mäßigem Frost. „Auch der Sonntagmorgen wird sehr kalt ausfallen. Es ist nun höchste Zeit für die Winterreifen”, erklärt Jung.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Donnerstag: 4 bis 15 Grad, viele Wolken und Regen, teilweise im Osten Sonne

Freitag: 1 bis 12 Grad, im Osten recht freundlich, sonst Wolken, in der Mitte Regen, zum Abend Schneeregen und Schnee bis in tiefe Lagen, besonders in der Nacht auf Samstag

Samstag: 1 bis 8 Grad, kalt, windig und immer wieder Schneeregen und Schneeschaue

rSonntag: 0 bis 8 Grad, wechselhaftes Wetter, nasskalt, teilweise Schneeregen oder Schneeschauer

Montag: 5 bis 10 Grad, durchwachen, Regenschauer, stellenweise Sonnenschein, wieder milder

Dienstag: 4 bis 8 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern

Mittwoch: 6 bis 10 Grad, mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer

Donnerstag: 7 bis 12 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

„Wie man erkennen kann, bleibt der Frühwinter nicht sehr lange. Zum 1. Advent ist es dann auch deutlich milder, stellenweise über 10 Grad warm. Schnee ist dann erstmal nicht zu erwarten”, so der Wetter-Experte.

Wie sich die Wetterlage genau im Dezember entwickeln werde, sei unsicher. Zunächst habe es so ausgesehen, als würde der Dezember mindestens 2 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel ausfallen. Nun ist diese Abweichung bereits auf 0,5 bis 1 Grad reduziert worden. „Es bleibt also spannend”. so Jung abschließend.