Mittelhessen-Wetter: September auf Rekordkurs

Der Oktober beginnt so nass, wie der September geendet hat. Symbolfoto: Tom Weller/dpa

MITTELHESSEN - "Was für eine Vollherbstwetterwoche!", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met zu der Prognose für die kommenden Tage. Am Montagmorgen, 26. September, habe es in MIttelhessen stellenweise Bodenfrost gegeben. Zudem seien vielfach Frühwerte unter 10 Grad, teilweise auch unter 5 Grad, gemessen worden.

Auch am Tag würden am Montag kaum mehr als 13 oder 14 Grad gemessen werden. "Wir sind rund 5 bis 10 Grad unter den für die Jahreszeit normalen Werten", ordnet der Experte ein und fügt hinzu: "Vor genau einem Jahr hatten wir Höchstwerte bis 27 Grad gemessen. Das war ein Sommertag."

Von solchen Temperaturen seien wir diese Woche jedoch weit entfernt. "Das warme Altweibersommerwetter fällt in diesem Jahr aus", fasst Jung zusammen.

Womöglich nassester September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Abgesehen von den niedrigen Temperaturen, sei der September auch ein sehr nasser Monat gewesen. "Der September hat sein Regensoll schon jetzt mehr als deutlich erfüllt", meint der Meteorologe und führt weiter aus: "Es gab jetzt schon 30 Prozent mehr Regen, als in einem September normal zu erwarten wäre." Nach Einschätzung von Jung könnte der diesjährige September einer der nassesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. "Das hätte nach diesem Dürre-Sommer wohl kaum einer geglaubt", sagt er und mahnt, dass die Trockenheit durch den Regen zwar deutlich gelindert worden, aber noch lange nicht beendet sei.





Die gesamte Woche gehe dann wechselhaft weiter. Erst zum Freitag könne sich das Wetter etwas beruhigen, aber auch das nur ganz kurz. Denn schon das lange erste Oktoberwochenende gehe nass, windig und recht kühl weiter. "Wir haben zunächst keine Chancen auf einen goldenen Oktober", sagt Dominik Jung und ergänzt abschließend: "Es scheint so als sei nach wochenlangem Hochdruck nun eine andere Großwetterlage eingetreten und das ist eine eher sehr wechselhafte, nasse und kühle Witterung. Vielleicht hält diese nun auch einige Wochen an - wer weiß!"

So geht es in den kommenden Tagen in Deutschland weiter:

Montag: Regen aus Westen, im Osten noch etwas Sonne, 10 bis 16 Grad

Dienstag: viel Regen, kaum Sonnenschein, 9 bis 14 Grad

Mittwoch: weiterhin sehr nass, wenig Regen, 8 bis 14 Grad

Donnerstag: wechselhaft, 10 bis 15 Grad, immer wieder Regenschauer

Freitag: 14 bis 18 Grad, etwas mehr Sonnenschein und freundlicher

Samstag: schon wieder viel Regen, windig, 13 bis 17 Grad

Sonntag: 13 bis 17 Grad, viele Wolken, immer wieder Regen

Montag: 13 bis 28 Grad, viele Wolken, dabei zeitweise noch einzelne Schauer