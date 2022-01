Mittelhessen-Wetter: Sieben Tage Trockenheit

Kalt sind die Nächte, mild und trocken die Tage: Schön illustriert diese Vorhersage für die kommenden Tage die Aufnahme unseres Lesers Erhard Hörbel, die er kürzlich nahe Naunheim aufgenommen hat. Foto: Hörbel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Am Samstag und Sonntag haben wieder viele Menschen die Mittelgebirge in Deutschland gestürmt. Sie waren auf der Suche nach dem Winter, der sich bisher in den Niederungen kaum hat blicken lassen. Wenn morgens einmal Schnee lag, war dieser in der Regel - wie letzten Freitag bei uns in Mittelhessen - schnell wieder weggetaut. Denn tagsüber ist es einfach noch zu mild. Und das passt zum bisherigen Verlauf der kalten Jahreszeit: Vom 1. Dezember bis gestern ist der Winter sogar 2,5 Grad wärmer als das langjährige Klimamittel. Auch die nächsten Tage zeigen uns keinerlei Winterwetter in den Wetterkarten.

Ist der Winter im Januar schon gelaufen?

"Ich gehe nicht davon aus, dass es im Januar noch große und bedeutsame Wintereinbrüche geben wird. Ich gehe sogar soweit und sage: Der Januar-Winter ist gelaufen. Da passiert kaum noch etwas. Nun kommt ein stabiles Hoch, ein echtes Beton-Hoch. Es legt sich fast über ganz Europa und Wetter findet daher kaum noch statt", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Youtube-Wetterkanal wetternet.

Bis in die nächste Woche hinein bleibt es trocken und besonders in den Niederungen auch sehr mild. Die Tageswerte erreichen 2 bis 8 Grad. Nur nachts erleben wir mal mäßigen Frost. Es gibt eine Woche lang weder Regen, noch Schnee, noch Wind. Die Wetterküche schläft aufgrund des Mega-Hochs weitgehend komplett ein. Immerhin: Das bedeutet auch keine Behinderungen durch Schneeglätte, Starkregen oder Sturm. Es geht einfach nur ruhig weiter. In der folgenden interaktiven Karte wird das deutlich: Die prognostizierte Regenmenge für Mittelhessen bis zum 16. Januar beträgt aktuell null.



Klicken Sie auf die Regenschirm-Symbole und erfahren Sie, wie es mit Niederschlag in Deutschland in dieser Woche aussieht. (Grafik: wetter.net)

Deshalb fällt wohl auch der zweite meteorologische Wintermonat, der Januar, wie erwähnt zu warm aus. Nächste Woche könnte es wieder etwas wechselhafter werden, allerdings setzen sich dann wahrscheinlich weiterhin die milden Luftmassen durch. "Die Prognosen vom US-Wetterdienst NOAA, der einen milden Winter angekündigt hatte, scheinen sich zu bewahrheiten", so Wetter-Experte Jung. Nur nachts gibt es einen Hauch von Winter. Da ist hier und da Eiszeit angesagt. Die Nachtwerte liegen unten bei 0 bis manchmal minus 5 Grad, weiter oben bei Schnee können bis zu minus 10 oder gar 15 Grad über Schnee gemessen werden. Im folgenden Video wird noch einmal in aller Ausführlichkeit dargelegt, wie der Winter bislang einzuordnen ist und wann Winterwetter frühestens wieder zu erwarten ist.















So geht es in den kommenden Tagen beim Wetter weiter:

Montag: 1 bis 6 Grad, leicht wechselhaft, Mix aus Sonne, Wolken und etwas Nebel

Dienstag: 2 bis 6 Grad, mal Sonne, mal Wolken, trocken

Mittwoch: 0 bis 6 Grad, trockener Mix aus Sonne, Wolken und Sonnenschein

Donnerstag: 2 bis 6 Grad, wechselhaft, mal Sonne, mal Wolken und trocken

Freitag: 4 bis 8 Grad, weiterhin Hochdruckwetter, es passiert nichts

Samstag: 3 bis 7 Grad, ödes Hochdruckwetter ohne viel Wetter

Sonntag: 2 bis 6 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Hochnebel.