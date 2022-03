Mittelhessen-Wetter: Sommerfeeling bei gefühlten 25 Grad

Das Barometer erreicht diese Woche 20 Grad, die sich aber anfühlen wie 25 Grad. Symbolfoto: dpa

MITTELHESSEN - Sonnenfreunde aufgepasst: In dieser Woche erreicht das Barometer bis zu 20 Grad. In der Sonne liegt die gefühlte Temperatur dann schon bei 25 Grad - echtes Sommerfeeling! Es ist eine ungewöhnlich stabile und trockene Wetterlage für die aktuelle Jahreszeit. Gerade im Rhein-Maingebiet, aber auch über Mittelhessen. Schon jetzt können wir festhalten, dass es der sonnigste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden wird. Es könnte sogar auch noch der Dürre-Rekord aus 1929 geschlagen werden. Dann wäre es der sonnigste und trockenste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

Bei den Temperaturen ist der Monat bisher rund 1 Grad wärmer als das 30-JahresmittelEin sonniger Auftakt in den Frühling 2022, der gestern um 16:32 Uhr nun auch kalendarisch begonnen hat. Die Trockenheit wird aber immer mehr zu einem Problem, schon heute haben wir im Osten Deutschlands in einigen Regionen die höchste Warnstufe 5 erreicht. In Mittelhessen ist die Gefahr noch nicht ganz so hoch, hier liegt die Warnstufe bei drei. Die Regensummen bis zum 2. April werden für die Natur und Landwirtschaft langsam zu einer kleinen Katastrophe. Mitten in der Wachstumsphase fällt kein Regen, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Auch in den kommenden Tagen sei nur eins zu sehen: Viel Sonnenschein und trockenes Wetter. "Wann sich die Wetterlage wieder umstellen wird, ist unsicher", so Jung.

SO GEHT ES IN DEN KOMMENDEN TAGEN WEITER Montag: 13 bis 19 Grad, sonnig, trocken

Dienstag: 14 bis 19 Grad, viel Sonne und trocken'

Mittwoch: 14 bis 20 Grad, Sonnenschein und trocken

Donnerstag: 15 bis 20 Grad, sonnig und trocken Freitag: 13 bis 20 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Samstag: 12 bis 18 Grad, Sonnenschein und trocken

Sonntag: 13 bis 19 Grad, Sonnenschein und trocken

Vor rund 7 Tagen sollen die Wettermodelle zeitweise viel Regen für Sonntag und Montag angekündigt haben. Der Wetterexperte erklärt: "Das Hoch wurde schon damals unterschätzt und so kann es jetzt auch wieder sein. Die meteorologische Erfahrung lehrt, das so stabile Hochdruckgebiete wie das aktuelle Hoch Peter meist viel mehr Ausdauer haben, als das die Wettermodelle teilweise berechnen. Ich bin da skeptisch bezüglich einer Umstellung der Wetterlage in einer Woche." Er geht davon aus, dass es auch Anfang April sehr sonnig und trocken weitergehen wird. "Das ist auf jeden Fall ein Rekordmonat." Das als Zeichen für einen trockenen und warmen Sommer zu werten schließt Jung allerdings aus. "Der Sommer weiß nichts vom Wetter im März oder im Frühling 2022. Da werden die Karten ganz neu gemischt." Fürs Erste heißt es Sonne, Sonne, Sonne und das bis weit in die nächste Woche hinein. In der Nacht ist es zeitweise noch frisch, was aber für März üblich ist.

Offen bleibt die Frage, wann die stabile Hochdruckwetterlage vorbei sei. "Seriös ist derzeit noch kein Ende absehbar", so Wetterexperte Jung.