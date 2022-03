Mittelhessen-Wetter: Sonne ist gekommen, um zu bleiben

Der Krokus blüht. Auch andere Pflanzen legen schon eifrig los, obwohl es für viele noch gar nicht die Zeit ist. Grund ist das sonnige und tagsüber warme Hochdruckwetter, das Hoch "Kai" gebracht hat. Bald löst ihn "Lino" ab. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

und er tut es vorerst weiter. Nur im Westen unseres Gebiets ziehen heute und morgen dichtere Wolken durch. Die bringen aber keinen Regen. Ab Donnerstag wird es dann wieder überall freundlicher. MITTELHESSEN - Von Biedenkopf über Dillenburg und Wetzlar bis nach Lauterbach: Ganz Mittelhessen genießt derzeit richtig viel Sonne. Wie wir letzte Woche dargestellt haben , sorgt Hoch Kai für diese ersehnte Masse an Sonnenschein -Nur im Westen unseres Gebiets ziehen heute und morgen dichtere Wolken durch. Die bringen aber keinen Regen. Ab Donnerstag wird es dann wieder überall freundlicher.

Wer löst den "sonnigen Kai" ab?

Zum Glück kein Sturmtief, sondern noch ein anscheinend stabiles Hoch. Es trägt den Namen Lino. Das Ergebnis bleibt glücklicherweise gleich, denn es gibt weiterhin viel Sonnenschein. Die sonnigen Tage bringen aber auch weiter klare Nächte und das wiederum sorgt für Frost und zugefrorene Autoscheiben. Gefühlt zu weit im Jahr und nervig, aber: "Wir haben eben erst Anfang März, da ist das völlig normal", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.netAm Tag werden bei uns teilweise über 10 Grad erreicht. Die Natur ist vielfach ihrer Zeit rund 6 Wochen voraus. Kein Wunder nach dem rekordwarmen Februar.

Wann wird es wieder regnen?

Die nächsten Tage bringen vor allen Dingen eines, und das ist Trockenheit. Bis zum Sonntag ist kein Niederschlag in Sicht. Wie es genau nächste Woche exakt weitergeht, ist noch unklar. Es wird aber wieder etwas wechselhafter werden. Dazu gleich mehr. Der März könnte laut dem US-Wetterdienst NOAA - schaut man noch ein bischen weiter - insgesamt deutlich zu trocken ausfallen, wie auch Stand jetzt der gesamte Frühling 2022. Übrigens: Heute ist meteorologischer Start in den Frühling. Aber ist der Winter denn schon wirklich mausetot?

Diese herrliche Spätwinter-Aufnahme hat unser Leser Jan Karges kürzlich an der Alten Lahnbrücke in Wetzlar gemacht. Faszinierend! (Foto: Jan Karges)

Winter-Comeback möglich, aber nur kurz

"Der meteorologische Winter ist vorbei. Von viel Kälte und verschneiten Landschaften bis in die Niederungen waren wir meist weit entfernt. In vielen Regionen war der Winter mal wieder ein Totalausfall. Da ist ja der März noch kälter gestartet als so mancher Tag im Januar oder Februar", so Wetter-Experte-Jung, der aber schon neugierig auf die vorsichtigen Prognosen für die Zeit nach dem Wochenende blickt: "Nächste Woche wird es noch mal spannend. Das europäische Wettermodell und der NOAA rechnen vorübergehend mit einer weiteren Abkühlung auf Tageswerte um 5 Grad. Es könnte vielleicht in mittleren und höheren Lagen sogar nochmal Schneeflocken geben, doch danach würde sich die Wetterlage direkt wieder umstellen und wir würden uns Richtung 15- oder sogar 20-Grad-Marke bewegen". Das klingt nach einem ganz schönem Hin und Her, Migräne-Patienten sollten diese kurzen Umschwünge im Auge behalten. Viel Niederschlag ist im Übrigen aber trotzdem nicht zu erwarten. "Die Natur wird in den kommenden Tagen weiter erblühen, trotz der kalten Nächte. In einigen Regionen Deutschlands blühen jetzt schon Pflanzen, die eigentlich erst Anfang bis Mitte April dran wären", hat Jung beobachtet.

Die Karte zeigt die aktuell prognostizierte Bewölkung für Deutschland am nächsten Dienstag (8. März). Ins Detail zu gehen, wäre aufgrund der vielen Zeit bis dorthin unseriös. Aber deutlich wird: Die Tage des wolkenlosen Himmels werden definitiv vorbei gehen, es wird ab dem Wochenende wieder wechselhafter und tagsüber etwas kühler.

"Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Wochen wage ich mal die persönliche Prognose, dass es nicht zu einer markanten Abkühlung kommen wird und auch nicht zu Schneeschauern bis in tiefe Lagen. Das wurde im Winter so oft berechnet und trat dann nie ein. Ich setze eher auf eine Fortdauer des ruhigen Hochdruckwetters" erklärt Diplom-Meteorologe Jung. Für Outdoor-Freunde dürfte das also ein toller Monat werden. Und wer ganz forsch schon einen ersten Blick auf die kommenden Monate werfen will: Hier gibt es erste zarte Tendenzen auf einen recht wilden Sommer, der einige Unwetter mit sich bringen wird. Diese Prognose ist allerdings mit Vorsicht zu genießen und eher als Trend zu verstehen! Dominik Jung erläutert die Zusammenhänge in folgendem Video:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Dienstag: 6 bis 12 Grad, im Westen Wolken, sonst viel Sonne

Aschermittwoch: 7 bis 13 Grad, Mix aus Sonne und dicken Wolken

Donnerstag: 7bis 13 Grad, sonnig und trocken

Freitag: 6 bis 11 Grad, meist sonnig und trocken

Samstag: 6 bis 10 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken

Sonntag: 4 bis 8 Grad, wechselhaft, Sonne und Wolken, einzelne Schneeschauer in den Hochlagen.

Montag: 3 bis 6 Grad, nasskalt, neben etwas Sonne auch Wolken mit Regen oder Schneeregen

Dienstag: 3 bis 7 Grad, viele Wolken, teilweise Sonne, kaum Schauer

Mittwoch: 5 bis 11 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken