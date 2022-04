Mittelhessen-Wetter: Sonne und wieder Saharastaub

Saharastaub in der Luft dürfte wieder für atemberaubende Sonnenauf- und - untergänge sorgen. Foto: Claudia Botenwerfer

MITTELHESSEN - Der heutige Donnerstag wird der schönste Tag der Woche. Hoch Tim bringt ganz Deutschland Sonne satt und Höchstwerte um 15 bis 22 Grad. Am wärmsten wird es mal wieder am Oberrhein, aber auch Mittelhessen kann sich auf Sonne und warme Temperaturen freuen.

Am Freitag sind schon wieder ein paar Wolken unterwegs. Teilweise bilden sich diese dünnen Wolken aufgrund des Saharastaubs, der dann wieder über Mittelhessen zieht. An den kleinen Partikeln lagert sich aus der Atmosphäre Feuchtigkeit an und so bilden sich kleine Wolken. Teilweise trübt der Staub auch den Himmel und die Sonne ist nur milchig zu sehen. Das dürfte zu schönen Sonnenauf- und -untergänge führen, weil das Sonnenlicht am Saharastaub besonders schön gestreut und gebrochen wird. Der Staub ist hauptsächlich über der Mitte Deutschlands und im Süden unterwegs, in den anderen Regionen nur teilweise und in geringerer Konzentration.

Ein alter Birnbaum in voller Blüte. Er steht am Ortsrand von Volpertshausen. (Foto: Sonja Schug-Triebert )

Der Donnerstag bringt überall 12 bis 14 Sonnenstunden. "Mehr geht zu dieser Jahreszeit gar nicht", so Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Am Freitag gibt es dann schon mehr Wolken.

Wie wird das Wetter am 1. Mai?

"Im Norden und Nordosten geht es trocken weiter. Das kann schon mal verraten werden", so Jung. In Hamburg gab es nun seit über zwei Wochen keinen Regen mehr. Und die Hamburger und insgesamt die Norddeutschen werden noch etwas auf Regen warten müssen. In anderen Teilen des Landes - insbesondere in der Südhälfte - gibt es am Samstag und Sonntag aber auch Höhentiefs. Die bringen meist ab den Mittagsstunden Schauer und Gewitter.. "Aktuell kann man schwer sagen, wen es genau am Wochenende treffen wird." Regen ist also theoretisch auch in Mittelhessen möglich, aber nicht sicher. "Die Chance ist südlich des Mains am höchsten, einen Schauer oder ein Gewitter abzubekommen. Welche Orte es aber treffen wird, das kann man heute nicht sagen. Da muss man wirklich abwarten." Stundenlanger Dauerregen ist aber ausgeschlossen. Die Schauer und Gewitter fallen zum Abend meist in sich zusammen.

Nächste Woche geht es total normal temperiert weiter. Die erste Maiwoche verläuft weitgehend entspannt und in normalen Bahnen. Es werden keine Sommerwerte erreicht, aber es gibt auch keinen Kälterückfall. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit normal. "Hier und da wurde Rekordkälte für die erste Maiwoche angekündigt. Das ist aber weit und breit nicht in Sicht", erklärt Jung.

Der Wonnemonat startet mit einem Mix aus Sonne und Wolken, das alles bei Werten um 14 bis 20 Grad. "Damit lässt es sich gut leben." Extremer oder gar schädlicher Nachtfrost ist eher die Ausnahme. Allerdings muss man bei Mitte Mai (Stichwort Eisheilige) immer noch mit Bodenfrost rechnen. "Das sollte man nicht unterschätzen", bemerkt der Wetterexperte.

Der Enzian im Garten von Erhard Hörbel steht jetzt in voller Blüte. Ganz nach dem Lied "Ja so blau, blau, blau blüht der Enzian". (Foto: Erhard Hörbel )

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Donnerstag: Sonne satt, 14 bis 22 Grad

Freitag: 14 bis 20 Grad, Sonne, aber aus Westen auch Wolken in Verbindung mit dem Saharastaub, meist trocken

Samstag: 13 bis 17 Grad, nach Norden trocken, im Süden Schauer und Gewitter möglich

Sonntag: oft viele Wolken, aber in vielen Landesteilen trocken, später im Süden lokal Schauer und Gewitter möglich

Montag: 13 bis 18 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, im Süden kurze Schauer möglich

Dienstag: 12 bis 18 Grad, freundlich, Wechsel aus Sonne und Wolken

Mittwoch: 11 bis 18 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, nur lokal Schauer

Donnerstag: 13 bis 20 Grad, schöner Maitag, mal Sonne, mal Wolken und meist trocken