Mittelhessen-Wetter: Stehaufmännchen Spätsommer

Der goldene Oktober ist im Anmarsch! Zumindest laut aktuellen Vorhersagen können rund um den Tag der Deutschen Einheit in Mittelhessen Temperaturhöchstwerte über 20 Grad erwartet werden. Archivfoto: Steinbrecher

MITTELHESSEN - Der verhältnismäßig sehr warme und sehr trockene September ist weiter dabei, uns für einen gefühlt kalt-nassen Sommer zu entschädigen. Die ersehnte lange Periode an warmen, freundlichen Tagen kam, als schon fast keiner mehr damit gerechnet hätte. Und rechnen ist ein gutes Stichwort. Denn in dem Teil der Atmosphäre, in dem unser Wetter entsteht, ist gerade - unwissenschaftlich ausgedrückt - mächtig was los. Und das führt zu vergleichsweise wackeligen Prognosen.

dass den warmen Tagen um das letzte Wochenende herum ein Temperatursturz folgt, so bahnt sich gerade ein vor kurzem so noch nicht absehbares Sommer-Comeback an. Aber lassen wir den Experten sprechen: "Die Prognose für die ersten Oktobertage ist wirklich extrem schwer. Die Spannbreite reicht von Tageswerten bis zu 23 oder 24 Grad bis hin zu täglichen Höchstwerten unter 10 Grad. Da ist eine große Unsicherheit, was das Wetter im ersten Oktoberdrittel angeht. Die Atmosphäre ist ordentlich in Bewegung", beschreibt Dominik Jung von wetter.net die Lage. Das betrifft auch uns in Mittelhessen. Zum Glück im Positiven.

Das wäre wohl das Wunsch-Szenario für die meisten Mittelhessen: Die Europäische Prognose für den 3. Oktober. Schön warm, wie man an den Gelb- und Orangetönen sehen kann. (wetter.net)

Interessant in dieser Hinsicht: Blicken wir zum Beispiel auf Sonntag, den Tag der deutschen Einheit, sagt uns das größte europäische Wettermodell für Deutschland Spitzenwerte bis 28 Grad am Rhein heraus (für Mittelhessen Werte bis 25 Grad). Das US-Wettermodell dagegen berechnet Stand Dienstag maximal Temperaturen bis 20 Grad. Immerhin: Die Warmluftdüse aus dem Südwesten wird definitiv am Wochenende noch mal angeworfen, und die zuletzt prognostizierten starken Niederschläge dieser Woche sind, wie man auf der folgenden Karte sieht, wohl eher ein Problem für einen kleinen Streifen in Ostdeutschland.

Puh, um diesen dunkelblauen Starkregenstreifen kommen wir rum. Vor wenigen Tagen war er noch genau über Mittelhessen prognostiziert worden. (Grafik: wetter.net).

Schwefeldioxid-Wolke gerade raus aus Mitteldeutschland, bedingt durch das Eindringen der Kaltluft. Wenn es am Wochenende aber wärmer wird, erreicht uns der nächste (ungefährliche!) Schwall aus Richtung La Palma, wo der Vulkanausbruch weiter anhält. (Ein Kollege von uns ist zufällig vor Ort und schildert seine Eindrücke hierzu) "Täglich bläst der Vulkan auf den Kanaren 7000 bis 11000 Tonnen Schwefeldioxid in die Luft! Und er denkt gar nicht daran, sich abzuschwächen", bewertet Diplom-Meteorologe Jung von Hessen aus die Lage auf den Kanaren. Übrigens zieht die zuletzt erwähnte

Sollte die Prognose des europäischen Wettermodells voll greifen und wir erleben am Tag der Deutschen Einheit auch einen Tag der Deutschen Hitzegemeinschaft, dann klingt das rekordverdächtig, aber: "Das ist noch kein Rekord. Der liegt für Anfang Oktober bei knapp über 30 Grad. Es war also im Oktober schon mal deutlich wärmer", ordnet Jung das Stehaufmännchen namens Spätsommer ein.

Bei solch einem Wechsel von Kalt- und Warmluft kommen auch die Pflanzen durcheinander. Während manche Blätter noch grün leuchten, sind andere schon herbstlich rot gefärbt. (Foto: Bellof)

Abschließend wie immer der klassiche Tagesprognose-Überblick (national):

Dienstag: 17 bis 22 Grad, meist freundlich, kaum Regen

Mittwoch: 14 bis 18 Grad, von der Ostsee bis nach Bayern kräftige Regengüsse und Gewitter

Donnerstag: 12 bis 17 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, stellenweise Schauer

Freitag: 14 bis 20 Grad, meist freundlich, kaum Schauer

Samstag: 15 bis 19 Grad, mal Sonne, mal Wolken, ab und zu kurze Schauer

Sonntag: 19 bis 27 Grad, ungewöhnlicher Wärmeschub, gegen Abend aus Westen Schauer und Gewitter

Montag: 13 bis 19 Grad, wechselhaft mit einzelnen Schauern