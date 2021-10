Mittelhessen-Wetter: T-Shirt-Wärme ohne Sonne?

MITTELHESSEN - Am Mittwoch wurde es erstmals weiß in diesem Halbjahr. Na gut, nicht bei uns in Mittelhessen, aber in den Hochlagen vom Erzgebirge gab es tatsächlich die eher zu Weihnachten ersehnten Flocken. Und in dieser Region wie erwartet zur Wochenmitte einen kleinen, wenn auch sehr erträglichen Temperaturtiefpunkt von maximal 12 bis 14 Grad. Nun geht es beim Wetter erst mal ruhiger weiter. Wir bekommen wie ganz Mitteleuropaein ruhiges Schönwetterhoch. Besonders goldig, wenn man mit Blick auf das beliebte Begleitwort des Oktobers so will, wird das Wochenende. Details folgen natürlich im Laufe des Textes, aber erst kommt ein kurzer besorgter Blick in Richtung Südosten.