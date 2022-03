Mittelhessen-Wetter: Temperatursturz und wieder Blutregen

Ab Mittwoch heißt es vermutlich wieder Auto waschen. Dann wird erneut Saharasand aus der Atmosphäre gewaschen. Foto: Falk

MITTELHESSEN - Der Sonnenrekord-März geht in den Endspurt: Am Montag gibt es erneut Werte von über 20 Grad, auch in Mittelhessen. Im Südwesten Deutschlands könnten es sogar bis zu 23 Grad werden. Damit wäre es dann der bisher wärmste Tag des Jahres 2022.

Am Dienstag sind auch noch einmal bis zu 20 Grad drin, danach wird es kühler. Ab Mittwoch wird es wieder regnen, vermutlich auch über Mittelhessen. Allerdings ist bis Mittwoch auch wieder etwas Saharastaub in der Luft. Das heißt: erneut verschmutzte Autos. Denn der Sand wird vom Regen ausgewaschen und fällt als "Blutregen" nieder, der besonders deutlich als braune Schlieren auf Fahrzeugen sichtbar wird. Der Süden Deutschlands ist stärker von diesem Phänomen betroffen, aber auch über Mittelhessen kann es wieder dazu kommen. Im Norden Deutschlands wird es gar nicht regnen, dort geht das trockene Wetter einfach weiter.

Zum Wettersturz kommt es am WochenendeIn Süddeutschland sind sogar Schnee- und Graupelschauer nicht ausgeschlossen. "Irgendwann musste das schöne Hochdruckwetter ja mal zu Ende gehen", so Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Die Höchstwerte rauschen um 15 Grad nach untenFür Anfang April aber nicht ungewöhnlich. Nach einem viel zu warmen und trockenen März folgt normales Aprilwetter.

Jung erläutert weiter: "Seit Ende Februar mit Hoch Kai hatten wir ein Hoch nach dem anderen. Nun war zuletzt das Hoch Peter zu Gast. Das zieht dann morgen weiter und sagt ade." Danach werde es wechselhafter. Nachts gebe es Frost, am Tag werden kaum mehr als 10 Grad erwartet. "Das ist der totale Wettersturz. Nach den vielen sonnigen, trocken und sehr warmen Tagen, fällt das natürlich stark auf." Letztendlich gilt aber mal wieder: "Der April, der macht, was er will. Diese Redewendung passt in diesem Jahr besonders gut." Immer wieder gebe es mit dem Start in den April Schauer.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag: 12 bis 23 Grad, nach Süden viel Sonne, im Norden Wolken, trocken

Dienstag: 10 bis 20 Grad, viele Wolken und erste Schauer im Süden

Mittwoch: 5 bis 12 Grad, in der Mitte und im Süden Schauer, im Norden trocken

Donnerstag: 6 bis 11 Grad, durchwachsen, stellenweise Schauer

Freitag: 3 bis 8 Grad, teilweise Graupel- und Schneeschauer nach Norden trocken

Samstag: 2 bis 8 Grad, im Norden weiter trocken, nach Süden Schneeregen- und Graupelschauer

Sonntag: 3 bis 8 Grad, wechselhafter Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden Graupelschauer