Mittelhessen-Wetter: Vorsicht vor dem wilden Hendrik

In der Nacht zu Donnerstag geht es los: Sturmtief Hendrik erreicht mit vielen Wolken, Wind und Regen Mittelhessen. Symbolfoto: Maren Winter/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Das Sturmsystem zieht von Westen auf, über Benelux und Frankreich. Dort werden Böen um 90 bis 110 km/h erwartet", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net

Dann breitet sich der Sturm am Donnerstagmorgen über weite Teile Deutschlands aus. Der Sturm hat auch einen Namen: Hendrik! MITTELHESSEN - Kommt da etwas Großes auf uns zu? Nachdem der Mittwoch noch einmal spürbar milder sein soll, droht schon in der Folgenacht Ungemach in unserer Region - und darüber hinaus, denn los geht es noch weiter westlich: "Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bringt teilweise einen schweren Sturm.über Benelux und Frankreich. Dort werden Böen um 90 bis 110 km/h erwartet", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vonDann breitet sich der Sturm am Donnerstagmorgen über weite Teile Deutschlands aus. Der Sturm hat auch einen Namen: Hendrik!

Und Hendrik könnte es durchaus in sich haben: Wir sprechen von Böen bis 100 km/h. Vereinzelt sich sogar orkanartige Böen bis 110 km/h nicht ausgeschlossen. In den Hochlagen wie beispielsweise dem Harz sind auch Böen bis 140 oder 150 km/h möglich. Das ist volle Orkanstärke. Wo genau welche Windstärke in Mittelhessen zu erwarten ist, ist viele Stunden vor Eintreffen des Sturmtiefs im Detail kaum vorhersehbar. Die folgende Karte gibt aber den aktuellen Stand der Prognose wieder.

Rechts zeigt die Legende: Alles, was rot und pink ist, befindet sich Donnerstagmorgen im Sturmtief. Da Mittelhessen einige Hochlagen bereithält, sind vereinzelt Orkanböen möglich. (Grafik: wetter.net)

Wo bleiben die Warnungen?

Was führenden Meteorologen sorgen bereitet: Noch ist von offizieller Seite keine konkrete Sturmwarnung bekannt: "Das ist erstaunlich, zumal die Wettermodelle in den vergangenen Stunden den Sturm noch mal deutlich verschärft haben. Hoffentlich wird da niemand böse überrascht werden. Dieses Thema hatten wir erst während der Flut Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen", erinnert Wetter-Experte Jung an die Flut im Ahrtal, vor der trotz passender Wetterprognosen zu spät gewarnt worden war.

Modelle nähern sich an

Wie sieht es bei "Hendrik" aus? "Das US-Wettermodell GFS hatte diesen Sturm als erstes schon vor sechs Tagen erkannt. Erst vor drei Tagen haben auch das deutsche und das europäische Wettermodell mit dem US-Wettermodell gleichgezogen. Aktuell muss man auch betonen, dass das US-Wettermodell nun die stärkste Sturmentwicklung zeigt. Das deutsche und europäische Wettermodell bleiben etwas moderater, allerdings wollten die anfangs auch gar nicht von einem Sturm wissen", präzisiert Jung und hofft: "Das Ereignis tritt in weniger als 48 Stunden ein. Da sollte man dann doch mal so langsam an erste gut platzierte Sturmwarnungen denken."

Besonders gefährlich sind bei diesem Sturm sogenannte Randtiefs, die sich innerhalb des eigentlich Sturmtiefs entwickeln könnten. Sollte das passieren, sind besonders heftige Sturmerscheinungen zu erwarten. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende, aber auch gefährliche Wetterentwicklung!

Wie kann man sich schützen, wenn es losstürmt?

"Erste Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden: Lose Gegenstände sturmsicher machen! Ab Mittwoch aus Wäldern und Parks fern bleiben. Äste können abbrechen, Bäume umstürzen. Wahrscheinlich wird es auch zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr kommen, wie bei der Bahn oder im Flugverkehr. Die Lage könnte ganz schön brisant werden" warnt der Diplom-Meteorologe abschließend. Sein Video zur Wetterlage kann man hier sehen:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Und so geht es in den kommenden Tagen weiter:

Dienstag: 14 bis 21 Grad, warmer Regen zieht über Deutschland!

Mittwoch: 17 bis 25 Grad, ungewöhnliche Wärme vor dem Sturm! Teilweise Sonnenschein, lokale Schauer, in der Nacht auf Donnerstag großes Sturmpotenzial!

Donnerstag: 11 bis 16 Grad, stürmisch und nass, wieder kühler

Freitag: 8 bis 13 Grad, immer kälter und Schauerwetter

Samstag: wieder freundlicher, aber kühl, 7 bis 12 Grad

Sonntag: 10 bis 15 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, goldener Oktobertag!

Montag: 11 bis 15 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Schauer!