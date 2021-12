Mittelhessen-Wetter: Wer zieht den Schnee-Jackpot?

Idyllischer Sonnenaufgang, aber kein Schnee weit und breit. Das wird in Mittelhessen wohl auch noch einige Tage so bleiben. "I´m dreaming of a white Christmas?" Können leider eher noch die Nordlichter singen. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Grüne statt weiße Weihnachten! Die wird es wohl für 85 Prozent der Deutschen geben. Und leider zählen wir Mittelhessen hier zur Mehrheit. Zwischen sieben und sehr milden elf Grad werden bei uns nach Stand der aktuellen Prognosen erreicht. Dazu gibt es teils viele Wolken mit Regen und Wind. Blicken wir exemplarisch direkt auf die aktuellste Temperaturvorhersage für den 25. Dezember.

Die Vorhersage für den 25. Dezember, 15 Uhr. Für Mittelhessen sind aktuell hohe einstellige Temperaturen angesagt. (Grafik: wetter.net)

Lediglich im Norden Deutschlands wird es spannend. Dort drückt sich immer wieder laut Modellberechnungen kalte Luft ins Land. An der Grenze zwischen der milden und kalten Luft kann es zu Schneefällen kommen und die bleiben stellenweise auch liegen. "Es wird eine sehr spannende Angelegenheit werden. Wo genau diese Grenze liegen wird, kann man derzeit nicht sagen. Einmal liegt sie entlang Hamburg bis Berlin, gestern Abend war sie mal kurzzeitig an der Mainlinie gelegen und heute Morgen wieder ganz im Norden. Es ist ein hin und her", erläutert Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Youtube-Wetterkanal wetternetDaher ist eine exakte Prognose schwer. Wer genau den Schneejackpot zu Weihnachten abräumen wird, ist also noch immer unsicher. Selbst für uns in Mittelhessen besteht in den höchsten Lagen der Region noch eine extrem kleine Resthoffnung auf weiße Flocken zum Fest. Warum genau?

Modelle widersprechen sich aktuell stark

"So viel Wetterchaos in den Modellberechnungen der Wettercomputer war selten. Die Luftmassengrenze macht eine zuverlässige Prognose über die Feiertage nahezu unmöglich" so Wetterexperte Jung, "das US-Wettermodell GFS und das europäische Wettermodell ECMWF rechnen täglich eine mögliche Schneedeckenzone woanders über dem Norden Deutschlands. Das deutsche Wettermodell ICON will dagegen von alldem gar nichts wissen und rechnet bis 26. Dezember eigentlich nirgendwo mit einer Schneedecke. Petrus lässt sich dieses Mal überhaupt nicht in die Karten schauen. Auch nach Weihnachten ist alles noch offen. Was passiert zwischen den Jahren? Da könnte man aktuell ebenso gut raten. Wir müssen also weiterhin noch geduldig abwarten, was da genau passieren wird," betont Jung aufgrund der unsicheren Wetterlage ungewohnt vage. Überraschungen in beide Temperatur-Richtungen sind in den kommenden Tagen also nicht ausgeschlossen. Schauen wir uns einmal eine Karte an, die aufzeigt, wo es Stand jetzt an den Feiertagen Neuschnee geben könnte.

Wo soll es an Weihnachten Schnee geben? Stand jetzt höchstens in einem recht schmalen Streifen in Norddeutschland. (Grafik: wetter.net)

Und in den Tagen bis Weihnachten? Und das Biest?

Die kommenden Tage bringen erst mal recht freundliches Wetter. Eine tageweise Prognose macht derzeit keinen Sinn, da die Wetterlage einfach zu unsicher ist. Heute und Morgen geht es aber noch mal trocken und besonders nachts auch kalt weiter. In der Nacht auf Mittwoch und auf Donnerstag werden noch mal tiefe Temperaturen gemessen, im Süden Deutschlands sogar wieder unter -10 Grad. In Mittelhessen bewegen wir uns im mittleren einstelligen Minusbereich. Zu Heiligabend wird es dann aus Süden immer milder. Jetzt noch kurz zum letztes Mal erläuterten "Kälte-Biest" aus dem Osten. Dieses hat seine Krallen wesentlich weniger weit westlich ausgestreckt als gedacht, was wie angekündigt mit dem Weg des nun abgedampften Tiefs über uns zu tun hatte. Kälter wird es ja gerade tatsächlich kurz, aber nicht in einem wie befürchtet bitteren Maße. Das immerhin als gute Nachricht zum Schluss. Und für alle, die in Mittelhessen dem Schnee vor- oder nachtrauern, abschließend noch ein Bild der puren Winter-Idylle. Es zeigt den Hoherodskopf im Jahr, hust, 2017. Aber immerhin.