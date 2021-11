Mittelhessen-Wetter: Wintereinbruch erst mal abgesagt

Die Sonne kämpft sich auf dem Alten Friedhof in Gießen früh morgens mühsam durch den Nebel. Ein Bild, wie es auch in den kommenden Tagen häufig zu sehen sein wird. Foto: Bellof / Logo: Sonneborn-Stahl

MITTELHESSEN - Vor wenigen Tagen haben sich die Schlagzeilen in Bezug auf das Wetter geradezu überschlagen. Mit schlotternden Knien ist so mancher beim Spaziergang durch das bunte Herbstlaub geschlichen und hat sich vielleicht schon die schlimmsten Kälte-Szenarien ausgemalt. "Kälte-Peitsche" und Partnerbegriffe aus dem Boulevard lassen grüßen. Dabei wissen wir in Mittelhessen aus Erfahrung: Rekord-Kältewerte gibt es genau wie die sommerliche Höchsttemperaturjagd eigentlich meist woanders in Deutschland, wir bleiben normalerweise ein gutes Stück von den Extremen entfernt. Was auch gar nicht schlimm ist. Außerdem, na ja, waren diese aktuellen Horrorprognosen einfach falsch.

Winter war nur auf Wetterkarten existent

Der zunächst neu angepeilte Wintereinbruch um den 20. November ist erst mal wieder vom Tisch. "Wie so oft war der Winter scheinbar nur auf den Wetterkarten präsent und wurde in den Berechnungen erst mal wieder verworfen", erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net, "es ist fast schon wieder wie in jedem Winter. Die Wettermodelle gaukeln in der Mittelfrist immer wieder mal Winterwetter vor und plötzlich verschwinden diese Berechnungen wieder. Das nennt man unter Meteorologen schmunzelnd auch gerne mal die Wintermöhre."

Was ist eine "Wintermöhre"?

Wintermöhre? Jung erklärt: "Da wird auf den Wetterkarten mit Schnee und Eis "gelockt" und dann kommt am Ende doch nichts bei uns an. Aber bei den aktuellen Energiepreisen möchten auch die wenigsten richtig kaltes Winterwetter. Das könnte sonst eine teure Angelegenheit werden." Angesichts steigender Energiekosten sicherlich eine korrekte Beobachtung. Aber zurück zum Wetter: Wenn die große Kälte noch nicht kommt, auf die es zumindest am mehr als frischen Mittwochmorgen (minus sechs Grad bei den nordhessischen Freunden in Sontra!) schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben hat, was kommt denn dann?

Je nachdem, wie gut die Sonne gegen den Dunst und Nebel ankommt, stehen uns auch in den kommenden Tagen immer wieder schöne Sonnenstunden bevor. (dpa)

Tja, November ist November, so richtig schön kann es kaum werden. Aber die Realität heißt eben: Statt klirrender Kälte einstellige Temperaturen und große Trockenheit: "Der Winter ist nun mal schon recht nah. Dafür gibt es tagsüber immer wieder viele sonnige Stunden. Stellenweise hält sich zwar auch längere Zeit der Nebel und Dunst, aber immer wieder kann sich auch die Sonne durchsetzen. Angenehmes Hochdruckwetter und das mindestens bis zum Wochenende. Am Samstag könnte ein Höhentief aus Westen vorübergehend etwas Regen bringen, das ist aber noch unsicher. Mittelfristig betrachtet geht es sehr trocken weiter.

Wie trocken zeigt folgende Karte: Mittelhessen ist hier komplett weiß und voller "Nullen". Bedeutet: So gut wie gar kein Niederschlag in den nächsten zehn Tagen. Nach den zu trockenen letzten beiden Monaten keine so gute Nachricht für die Natur, und die Trockenheit lässt sich am Pegelstand der Seen, Tümpel und Teiche derzeit trotz morgendlicher nebliger Feuchtigkeit in der Luft gut nachvollziehen.

In den kommenden Tagen ist ganz Hessen auf der Karte, die zu erwartenden Niederschlag anzeigt, weiß eingefärbt: Da kommt also kaum etwas runter. ( www.wetter.net)

Mal sehen, ob der vermeintliche Wintereinbruch um den 20. November in einem der späteren Wettermodellläufe wieder auftaucht. Aktuell ist er jedenfalls also vorerst vom Tisch. Nachts sollte man trotzdem aufpassen. "Nebel und leichter Frost sind eine super Kombi zur Bildung von Reifglätte. Es drohen also stellenweise glatte Straßen" warnt Wetterexperte Jung. Und Mittwochmorgen wird diese Erkenntnis für viele Autofahrer schon vor der Fahrt getroffen haben, denn viele Autoscheiben waren komplett und hartnäckig vereist. Also, Fazit: der Winter kommt bald, und man merkt es, aber ganz da ist er noch lange nicht.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Mittwoch: 7 bis 12 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Nebel, trocken

Donnerstag: 6 bis 13 Grad, mal Nebel, Mal Dunst und Sonnenschein

Freitag: 7 bis 13 Grad, Nebel, Dunst und Sonnenschein

Samstag: 7 bis 11 Grad, viele Wolken, Dunst und Nebel, stellenweise etwas Regen

Sonntag: 7 bis 13 Grad, meist Nebel, aber auch Sonnenschein

Montag: 6 bis 12 Grad, nach Dunst und Nebel freundlich

Dienstag: 5 bis 11 Grad, nach Nebel Sonnenschein