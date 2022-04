Mittelhessen-Wetter: Zwei Tage lang Sturm

Die Frühlingsidylle wird in dieser Woche mächtig durchgewirbelt. Jetzt steht in Mittelhessen auch noch ein Sturm vor der Tür. Symbolfoto: dpa

MITTELHESSEN - Wie oft hat man diesen Spruch schon gehört: "Der April, der macht was er will!" Und oft ist das Wetter dann gar nicht so besonders spannend. Aber dieses Jahr schon: "Das trifft in diesem Jahr zu 150% zu. Mehr wechselhaftes Wetter ist kaum noch möglich", sagt bewusst überzogen Wetter-Experte Dominik Jung, Geschäftsführer von Qmet. Diese Woche Regen, Donnerstag und Freitag Sturm. Dazu ab Freitag Nachmittag in der Mitte Deutschlands - auch in den Höhenlagen Mittelhessens - Schnee, in ganz seltenen Fällen bis ganz runter. Nächste Woche dann plötzlich Wärme, über 20 Grad könnten drin sein. Aber dröseln wir es zur Übersicht einmal auf.

Da zieht was auf, wie das eindrucksvolle Foto von Leser Jan Karges, aufgenommen bei Brandoberndorf (Waldsolms) beweist. (Foto: Jan Karges)

Sturm über Mittelhessen - wann und wo?

Es weht bereits am Donnerstagmittag sehr stark über unserer Region. Denn ab dann zieht die Kaltfront von Sturmtief Nasim aus Niedersachsen und NRW einmal weiter über die Mitte und den Süden des Landes bis an die Alpen. Dabei gibt es heftigste Sturmböen, kräftige Schauer und sogar Gewitter. Da sind auch mal im Flachland bis zu 90 oder gar 100 km/h möglich. In den Hochlagen der Mittelgebirge gelten aktuell bereits Unwetterwarnungen vor Orkanböen. Morgen dann im Süden von Bayern und Baden-Württemberg ein kleines Randtief oder auch Schnellläufer genannt. Der könnte dort für orkanartige Böen um 110 km/h bis ganz runter sorgen, Höhepunkt wäre dabei die Nacht von Freitag auf Samstag. In Mittelhessen dürfte der Sturm entsprechend schon etwas (!) früher geschafft sein. Dazu aber dann ab Freitagnachmittag auch Schnee in der Mitte bis in Einzelfällen auch in tiefere Lagen

Wo liegt in diesen Tagen die Gefahr

Ein größeres Hochwasser ist zum Glück nicht in Sicht. Da ist der Wind die gefährlichere Komponente. Bitte aus Wäldern und Parkanlagen fern bleiben. In Gießen ist etwa die große Frühlingsmesse für Donnerstag abgesagt worden - eine gute Entscheidung! Achtung aber auch beim Autofahren. Gefährliche Seitenwinde sind unterwegs, besonders auf Brücken. Erst ab Sonntag könnte es etwas ruhiger werden. Ab Montag dann auch mehr Sonnenschein und wärmer. "Dienstag und Mittwoch sind regional bis 23 Grad möglich. Mal sehen, ob es lokal für den ersten Sommertag des Jahres (mindestens 25 Grad) reichen wird", spekuliert Diplom-Meteorologe Jung. Diese Höchstwerte dürften dann aber eher in Süddeutschland zu finden sein. Für Mittelhessen zeigen die Prognosen am Mittwoch derzeit Höchstwerte zwischen 16 und 20 Grad an.

Auch dieser Schnappschuss stammt von Jan Karges aus Waldsolms (danke!). Die Blüten müssen nun noch diese stürmische Woche überstehen, dann kommt auch wieder die Sonne raus. (Foto: Jan Karges)

Und an Ostern?

Es ist eine Achterbahnfahrt. Das Wetter an Ostern ist weiter unsicher. Ein loser Trend: Es scheint bis dahin wieder kühler und wechselhafter zu werden. Aber wirklich sicher ist nur, dass für das Osterwetter noch gar nichts sicher zu sein scheint. Da müssen wir uns einfach noch etwas in Geduld üben. "Aufgrund der sehr wechselhaften Vorgeschichte kann man aktuell dazu leider noch nichts Verlässliches sagen", bekräftigt Wetterexperte Jung abschließend.

Hier noch mal die aktuelle Lage (für ganz Deutschland in der Video-Übersicht:

