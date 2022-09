Motorradfahrer aus Dautphetal bei Unfall schwer verletzt

Im Landkreis Marburg-Bidenkopf wurde ein 29-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt. Symbolfoto: dpa

LAHNTAL - Bei einem Verkehrsunfall auf der B62 nahe Lahntal ist ein 29-jähriger Motorradfahrer am frühen Freitagabend schwer verletzt worden, eine 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das teilte die Polizei mit. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, die Bundesstraße sowie die L3092 waren für drei Stunden teilweise voll gesperrt.

Die 53-Jährige aus Marburg fuhr am Abend des 16. September in ihrem Auto auf der Landstraße 3092 von Warzenbach kommend und wollte bei Brungershausen nach links auf die B62 in Richtung Sterzhausen abbiegen. Der Motorradfahrer aus Dautphetal war derweil auf der B62 von Sterzhausen kommend in Richtung Biedenkopf unterwegs. An der Einmündung von Bundes- und Landstraße kam es dann zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw. Wie es dazu kam, muss noch ermittelt werden.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs-, Rettungsdienste und der Polizei waren im Einsatz. Zusätzlich zur polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter 06421-4060 zu melden.