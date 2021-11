Mülltonnen und Auto brennen

Die Feuerwehr muss am Samstag drei Brände in Marburg löschen. Symbolbild/Archiv: StockAdobe

MARBURG - Am späten Samstagabend (6. November) hat es in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Marburg an gleich drei Stellen gebrannt. Das teilt Polizeisprecher Martin Ahlich mit. Die Kripo geht von Brandstiftung aus und bittet um Mithilfe.

Wer war insbesondere zwischen 23.15 und 23.40 Uhr oder auch bereits vor 23.15 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße und hat dort Beobachtungen gemacht, die mit den Bränden zusammenhängen könnten? Wer hat zum Beispiel Personen gesehen, die Grundstücke betreten oder verlassen haben? Wer hat schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr und Polizei scheinbar beobachtende Personen bemerkt? Wem sind Personen eventuell mit Brandverletzungen oder anderen Brandspuren oder -merkmalen wie Rußspuren oder Rauchgeruch an der Kleidung aufgefallen?

Betroffen von den Bränden am Samstag waren die Anwesen Gerhart-Hauptmann-Straße 11,15 und 19. Am Haus Nummer 11 brannte eine unmittelbar an der Hauswand abgestellte 240 Liter Altpapiertonne. Ein gleicher Container brannte vor Hausnummer 15, wobei das Feuer auf nebenstehende Abfallbehälter und einen geparkten Pkw übergriff. Bei der 19 stand die angezündete Altpapiertonne gegenüber der Hauseingangstür. Die frühzeitige Information und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, nach Informationen der Polizei, einen noch größeren Schaden, der sich nach ersten Schätzungen trotzdem auf mindestens 30 000 Euro beläuft.

Ob es einen Zusammenhang mit weiteren Bränden sowohl in der Gerhart-Hauptmann-Straße als auch in unmittelbarer Umgebung innerhalb der vergangenen Monate gibt, wird derzeit ermittelt. Aufgrund der Brände bittet die Polizei um besondere Aufmerksamkeit und um sofortige Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.