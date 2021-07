Mutmaßlicher Brandstifter sitzt in Untersuchungshaft

Symbolfoto: GA

MARDORF - In der Nacht zu Mittwoch, 14. Juli, brannte gegen 2.30 Uhr in der Kapellenstraße in Mardorf ein unbewohntes, massiv gemauertes, frei stehendes Wohnhaus. Die Ermittlungen der Kripo Marburg und des Hessischen Landeskriminalamtes ergaben nun Brandstiftung als Ursache. Demnach entfachte der Täter das Feuer an mehreren Stellen im Erd- und Dachgeschoss des Hauses, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Dieser Verdacht habe sich nach einer Durchsuchung mit der Sicherstellung von weiteren Beweismitteln erhärtet, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizei Marburg-Biedenkopf. Bei seiner richterlichen Vorführung habe der Tatverdächtige die Brandstiftung eingeräumt, jedoch bislang keine Aussagen zum Tatablauf und zum Motiv gemacht.

Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg erließ daraufhin einen Haftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.