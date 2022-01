2 min

Nach einer Woche Schule: Wie viele Corona-Infizierte?

In dieser Woche hat der Unterricht an den Schulen in Marburg-Biedenkopf wieder begonnen. Wir wollten unter anderem wissen, wie sich die Zahl der Neuinfektionen entwickelt.

Von Hartmut Bünger Redakteur Biedenkopf