Nach öffentlicher Fahndung: Marburger Räuber gefasst

Fahndungserfolg für die Polizei: Der Marburger Tankstellenräuber wurde in Ostdeutschland aufgespürt und festgenommen.

MARBURG - Die Ermittlungen nach Hinweisen aufgrund der am 3. November veröffentlichen Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Tankstellenüberfällen endeten am Donnerstag in Brandenburg mit der Festnahme eines 22 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen. Der polizeibekannte Mann legte nach seiner Belehrung ein umfassendes Geständnis ab. Er befindet sich nach der richterlichen Vorführung in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte zwei Raubüberfälle auf Tankstellen in Marburg begangen haben. Er ist dringend verdächtig, am 10. Oktober die Tankstelle am Krummbogen in Marburg betreten und einen Angestellten mit einem Messer bedroht zu haben. Der zweite Überfall mit nahezu identischem Vorgehen ereignete sich am 16. Oktober an der Tankstelle in der Schwanallee. In beiden Fällen betrug die Tatbeute mehrere hundert Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg ordnete das Amtsgericht Marburg eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus einer Überwachungskamera an. Die Fahndung erfolgte über die Printmedien sowie über die Fahndungsseiten der polizeilichen Internetpräsenzen und in den sozialen Medien der Polizei.

Nach mehreren Hinweisen aufgrund dieser Öffentlichkeitsfahndung erhärtete sich der Verdacht gegen den 22-Jährigen, sodass das Amtsgericht Marburg den von der Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl und Durchsuchungsbeschlüsse erließ. Ermittlungen ergaben, dass sich der Gesuchte in Brandenburg aufhielt. Am 18. November nahm die Polizei Brandenburg den Mann fest und führte ihn dem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Im Zuge der Vollstreckung der Durchsuchungsbeschlüsse stellten die Ermittler weitere Beweismittel wie Teile der zur Tatzeit getragenen Kleidung und die mutmaßliche Tatwaffe sicher.