Nach Tod eines 16-Jährigen: Fahrer des Busses ermittelt

NEUSTADT-MENGSBERG - Am Donnerstag haben Marburger Staatsanwalt und Polizei neue Erkenntnisse zum tödlichen Unfall eines 16-Jährigen in Mengsberg veröffentlicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Bus am Mittwochmorgen, 3. März, kurz nach 6 Uhr auf dem Weg zur Bushaltestelle "Feuerwehrhaus" von der Treysaer Straße aus über die Rotebergstraße auf den Florianplatz fuhr. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Bus beim Verlassen des Platzes in die Straße Zur Wolfsdelle den 16-Jährigen mit der rechten Seite touchierte. Der Jugendliche überquerte zu diesem Zeitpunkt die Straße auf dem Weg zur Bushaltestelle. Die Untersuchung und Rekonstruktion des Unfallgeschehens durch den beauftragten Sachverständigen dauert noch an.

Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass der Busfahrer die Fahrt zunächst bis zum Ortseingang Momberg fortsetzte und den Bus dort wegen eines technischen Defekts abstellen musste. Ob der technische Defekt im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. Die zum Unfallort gerufene Polizei bemerkte auf dem Weg dorthin das Fahrzeug. Die Beamten hielten "aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs eine Beteiligung an dem Geschehen am Unfallort für möglich", heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft weiter. Deshalb untersuchten die Beamten gemeinsam mit dem Sachverständigen den Bus näher. Dabei wurden Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass der Bus in den tödlichen Unfall verwickelt gewesen sein könnte.

Zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle war das Fahrzeug leer, weswegen anfangs unklar war, wer es gefahren hatte. Inzwischen gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass ein 57 Jahre alter Mann zur Unfallzeit den Bus fuhr.