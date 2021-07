Nach tödlichem Unfall: Gestohlenes Weidezaungerät gesucht

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

RAUSCHENBERG - Nachdem bei einem Zusammenstoß mit einem Pferd ein 21 Jahre alter Autofahrer zwischen Rauschenberg und Wohratal tödlich verunglückt ist , hat die Polizei weitere Ermittlungen eingeleitet. Laut einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag versuchten die Beamten zu klären, wie das Fohlen vor dem Unfall am 24. Juli die Weide verlassen konnte. Bei der Kontrolle der Weide entdeckten die Beamten demnach mehrere umliegende Zaunpfosten. Ein Weidezaungerät zur Sicherung des Koppelzauns konnten die Polizei nicht finden.

Die mit mehreren Pferden besetzte Koppel befindet sich zwischen der Landesstraße 3073, dem Kreisverkehr an der Petersburg und der B3. Der umlaufende Drahtzaun war auf der zur L3073 liegenden Seite beschädigt. Nach Angaben des Pferdebesitzers war die Umzäunung am Tag zuvor noch durch ein Weidezaungerät (Mammut A 1200 LED 12V Gerät) gesichert, sodass von einem Diebstahl des Gerätes auszugehen ist.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Unterstützung: Wer kann etwas zum Zustand des Zauns am Tag beziehungsweise die Tage vor dem tragischen Unfall sagen? Wer hat an der Weide, insbesondere am Zaun, Beobachtungen gemacht, die mit dem angezeigten Diebstahl des Weidezaungerätes zusammenhängen könnten? Wo ist ein solches Gerät seit Freitag, 23. Juli, 16 Uhr, plötzlich aufgetaucht? Hinweise nimmt die Polizei Stadtallendorf unter Telefon 06428-3050 entgegen.

Der folgenschwere Unfall hatte sich am vergangenen Samstag gegen 4.10 Uhr ereignet. Der junge Mann fuhr mit seinem Auto von Rauschenberg in Richtung Wohratal. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Bundesstraße stieß er mit einem Pferd zusammen, das auf der Fahrbahn stand. Dabei wurde der junge Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch das Pferd überlebte den Zusammenprall nicht.