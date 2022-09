"Nacht der offenen Kirchen" bietet Zeit zum Innehalten

Mit Dekanatskantor Johann Lieberknecht singen in Wallau 20 Besucher Abendlieder, die sie sich wünschen dürfen. Foto: Klaus Kordesch/eöa

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Konzerte, Wunschlieder-Singen, Gottesdienste und Gebete oder einfach nur zu Andacht und Gebet geöffnete Gotteshäuser haben die Besucher der ökumenischen "Nacht der offenen Kirchen" erleben können. Trotz mitunter starker Regenfälle fanden Dutzende den Weg in die oft nur von Kerzen erleuchteten Kirchen.

Breidenbacher Konfirmanden lesen Markus-Evangelium

Die Kirchennacht fand nach 2019 zum zweiten Mal ökumenisch statt. Da sich in diesem Jahr weniger Gemeinden als in den Vorjahren an der normalerweise in zweijährigem Abstand veranstalteten "Nacht der offenen Kirchen" beteiligten, waren die meisten Besucher nicht wie früher von Kirche zu Kirche unterwegs, sondern beschränkten sich auf eines der Angebote, die sich die Kirchengemeinden des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach und der Katholischen Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder ausgedacht hatten. Im Oberen Edertal feierte zum Beispiel die Kirchengemeinde Battenfeld im Rahmen der Kirchennacht einen Gottesdienst mit Wandelabendmahl in der historischen Battenfelder Kirche, die anschließend zu Stille und Gebet geöffnet blieb. In Biedenkopf war die katholische Kirche St. Elisabeth den ganzen Abend über bei meditativer Musik und gedämpfter Beleuchtung zu Andacht und Gebet geöffnet, während Dekanatskantor Johann Lieberknecht in Wallau zu einem "Offenen Abendliedersingen" mit Wunschlied-Improvisationen in die evangelische Kirche eingeladen hatte: Rund 20 Interessierte wünschten und sangen mit ihm bekannte und unbekanntere Abendlieder aus dem Gesangbuch oder dem Gedächtnis, die der Kantor am E-Piano oder an der Orgel begleitete.

In der evangelischen Kirche Breidenbach hatten sich rund 20 Konfirmanden aus dem Nachbarschaftsraum "Breidenbacher Grund" ein besonderes Projekt vorgenommen. Mit von Ottmar Wagner an der Orgel gestalteten Pausen lasen sie den Abend über abwechselnd das Markus-Evangelium vor.

Orgelmusik erklang auch in der evangelischen Kirche Roth, wo Manuel Böhm von den rund 50 Zuhörern unter anderem für seine Improvisationen über "Star Wars", "Highland Cathedral" und "Hogwarts Hym", aber auch für klassische Stücke wie das Präludium g-Moll von Johann Sebastian Bach verdienten Applaus erhielt.

Im Osten des Dekanats war zugleich die Christuskirche in Friedensdorf den Abend über zu Andacht und Gebet geöffnet, zwischendurch fanden eine Kirchenführung und ein Wunschliedersingen statt. Auch die evangelische Kirchengemeinde Hartenrod hatte ein Programm bis in den späten Abend hinein vorbereitet, das ein Kurzkonzert des Jugendharmonikaorchesters Hartenrod, eine Vorlesezeit mit Abendgeschichten und meditative Orgelmusik mit Günter Koch beinhaltete und mit einem Taizé-Gebet um 23 Uhr ausklang.

Bad Endbach öffnet

die "Kirche der Stille"

Zur "Kirche der Stille" hatte die Evangelische Kirchengemeinde Bad Endbach eingeladen, während in Niederweidbach die "Nacht der offenen Pfarrscheune" mit Gartenparty im Pfarrgarten gefeiert wurde. Im Süden des Dekanats fand die Feierstunde "30 Jahre Initiative zur Kinder- und Jugendförderung Naunheim" statt, unter anderem mit einer Talkrunde zum Thema "Veränderungen in der Kinder- und Jugendarbeit in den vergangenen 30 Jahren".