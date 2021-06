Nazi-Symbole in Goßfelden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNTAL-GOSSFELDEN - Lahntal-Goßfelden (red). Mit roter Farbe sprühten Unbekannte in Goßfelden mehrere Hakenkreuze auf. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht dringend nach Zeugen.

Die Unbekannten waren am Sonntag oder Montag (30. oder 31. Mai) in der Ortschaft unterwegs und hinterließen die Hakenkreuze in der Marburger Straße, der Kaffeestraße und in der Sarnauer Straße. Betroffen sind ein Verkehrsschild, ein Schaukasten, ein Hinweisschild sowie die Scheibe einer Bushaltestelle.

Zeugen, denen in der relevanten Zeit in der Ortschaft verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, nehmen bitte Kontakt mit der Kriminalpolizei in Marburg, Telefon 0 64 21-40 60, auf.