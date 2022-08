Neue alte Bahnstrecken in Marburg-Biedenkopf?

Die Bahnstrecke zwischen Niederwalgern und Hartenrod war Teil der 43 Kilometer langen Aar-Salzböde-Bahn, die einst bis Herborn führte. Der letzte Abschnitt wurde 2001 stillgelegt, im Salzbödetal fuhr schon 1995 der letzte Zug. Die Bahnstrecke verband das Hinterland mit dem überregionalen Schienenverkehr auf der Main-Weser-Bahn und der Dillstrecke. Am 12. Mai 1894 wurde das erste Teilstück der Aar-Salzböde-Bahn von Niederwalgern nach Weidenhausen in Betrieb genommen. Die Eröffnung des zweiten Abschnitts zwischen Weidenhausen und Hartenrod erfolgte am 15. Juli 1901. Nachdem der Tunnel und der Viadukt über das Schlierbacher Tal in Hartenrod fertiggestellt waren, wurde am 1. August 1902 der letzte Abschnitt zwischen Hartenrod und Herborn in Betrieb genommen.

Der Güterverkehr wurde am 1. Januar 1992 auf dem Abschnitt Hartenrod-Niederwalgern, am 31. Dezember 1995 zwischen Burg und Hartenrod und ein Jahr später zwischen Herborn und Burg eingestellt. Am 27. Mai 1995 wurde der Personenverkehr auf dem Abschnitt Niederwalgern - Hartenrod eingestellt, am 9. Juni 2001 war endgültig Schluss auf der gesamten Strecke.

Die Ohmtalbahn wurde 1901 eröffnet, 1981 rollten die letzten planmäßigen Triebwagen zwischen Kirchhain und Burg- und Nieder-Gemünden, 1991 die letzten Güterzüge. 12 von ehemals 20 Kilometern werden bis heute genutzt, zwischen Kirchhain und Nieder-Ofleiden fahren noch immer Güterzüge. Zwischen Ober-Ofleiden und Burg- und Nieder-Gemünden wurden acht Kilometer Gleise 1999 abgebaut.