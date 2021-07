Neue Beatmungsgeräte für das Diakoniekrankenhaus in Wehrda

Von links: Anna-Lena Schneider, Armin Vollmer und Vivien Koch mit den drei neuen Beatmungsgeräten Savina 300, Prismaflex und dem "High-Flow"-Sauerstofftherapiegerät. Foto: Frank Kaiser

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-WEHRDA - Auf der Intensivstation am Diakonie-Krankenhaus in Wehrda werden schwerstkranke Patienten überwacht und behandelt. Nun wurden dort mehrere neue Beatmungsgeräte in Betrieb genommen. Nicht erst seit Corona spiele die künstliche Beatmung eine wichtige Rolle in seinem Berufsalltag, sagt Armin Vollmer, Leiter der Intensivstation.

Bisher gab es im Diakonie-Krankenhaus drei Beatmungsgeräte für sieben Intensivbetten. Jetzt wurden die Kapazitäten erhöht und vier weitere Geräte angeschafft - somit können sieben Patienten parallel vollständig beatmet werden. Beatmungsgeräte vom Typ Savina 300 ermöglichen unter anderem die Beatmung intubierter Patienten, die einen Beatmungsschlauch über Mund oder Nase in die Luftröhre gelegt bekommen. "Bei der mechanischen Beatmung führen wir Sauerstoff zu und waschen Kohlendioxid aus. Das verhindert beispielsweise die Hypoxämie, den lebensgefährlichen Sauerstoffmangel im arteriellen Blut", erläutert Vollmer.

Mit dem Prismaflex-System ist in Wehrda jetzt zudem eine Nierenersatztherapie möglich. Dabei wird per Hämodialyse das Blut des Patienten außerhalb des Körpers gereinigt. "Das Gerät kommt bei schwerkranken Patienten mit akutem Nierenversagen zum Einsatz, wenn der Körper Giftstoffe nicht mehr selbstständig ausscheiden kann. Zur Reinigung durchläuft das Blut den sogenannten Dialysator und wird anschließend wieder dem Patienten zugeführt", erklärt Armin Vollmer. Das dritte neue Gerät bietet eine sogenannte High-Flow-Sauerstofftherapie, eine Form der nicht-invasiven, unterstützenden Beatmung. Dabei erhalten Patienten - meist über eine Nasenbrille - erwärmte, befeuchtete und sauerstoffangereicherte Luft.

Mehr Komfort

für die Patienten

"Das kommt bei spontan atmenden Patienten zum Einsatz, die Sauerstoff mit höherem Durchfluss benötigen. Dabei strömen rund 40 Liter Luft pro Minute durch die Lunge des Patienten, um die Sauerstoffsättigung im Blut zu steigern", sagt der Leiter der Intensivstation. Das Verfahren biete dem Patienten mehr Komfort, da nur wenig Druck auf die Lunge aufgebaut wird.

Die Möglichkeiten der heutigen Beatmungstherapie einschließlich der zur Verfügung stehenden Technik sind mittlerweile sehr vielfältig geworden. Das setzt ein geübtes und eingespieltes Behandlungsteam voraus - jeder Handgriff muss sitzen.

Armin Vollmer hat ein engagiertes Team, zum Beispiel die 33-jährige Anna-Lena Schneider aus Dautphe. Im Mai hat sie erfolgreich ihre zweijährige Zusatzausbildung abgeschlossen und darf sich jetzt "Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin" nennen. Diesen Weg hat auch Vivien Koch, 26 Jahre aus Cölbe, eingeschlagen. "Beide eignen sich Fachwissen an, das uns hilft, Abläufe kontinuierlich zu verbessern - und sind für uns eine große Bereicherung", unterstreicht Vollmer.