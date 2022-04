Neue Hallen in Neustadt: Platz für Flüchtlinge aus Ukraine

"Wenn in einer Kommune, in deren Kernort 6500 Menschen leben, zeitweise über 1100 Geflüchtete untergebracht waren und aktuell rund 700 Menschen sind, dann ist dies eine große Herausforderung mit zahlreichen einhergehenden Problemen und wir verdienen daher ohne Wenn und Aber entsprechende Unterstützung", sagte Bürgermeister Thomas Groll während der Stadtverordnetenversammlung in einer Rede, in der er deutliche Kritik am Land übte.

In der Vergangenheit seien das Interesse und die Unterstützung aus Wiesbaden da gewesen, doch er habe den Eindruck, dass dies nicht mehr der Fall ist. Und so fordert er mit Blick auf eine steigende Kriminalitätsrate erneut mehr Polizeipräsenz - die nicht zu Lasten der Stadtallendorfer Polizeistation gehen soll, sondern "wirklich zusätzlich" ist.

"Minister und Staatssekretärin müssen vor Ort erfahren, wie sich eine HEAE auf das Leben vor Ort auswirkt, was Ruhestörung oder Diebstähle bedeuten. Wie sich Menschen fühlen, deren subjektives Sicherheitsempfinden gestört ist. Beide sind nun vier Jahre im Amt. In Neustadt aber waren sie noch nicht. Ich lade sie ein, sich einmal direkt zu informieren", so Bürgermeister Groll, der sich mit Bürgermeistern anderer HEAE-Standorten zusammentun und geschlossen in Wiesbaden mit den Wünschen und Forderungen auftreten will.

Er wünscht sich beispielsweise, dass Kommunen, die als HEAE-Standort eine wichtige Aufgabe für das gesamte Land Hessen erledigen, automatisch und dauerhaft - und nicht nur temporär - in ein Städtebauförderprogramm aufgenommen werden.