Neue Niere schenkt seit 37 Jahren Lebenszeit

Bei der Radtour für Organspende im Landkreis Marburg-Biedenkopf werben rund 50 Teilnehmer gemeinsam mit Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies und dem Kreisbeigeordneten Roland Petri für den Organspendeausweis.

MARBURG - Ein Mensch, der sich für eine Organspende entschieden hat, kann bis zu sieben Leben retten. Eines dieser Leben ist das von Monika Bäcker vom Förderverein Organspende, die seit 37 Jahren mit einer gespendeten Niere lebt. Gemeinsam mit 50 weiteren Radlern war sie Teilnehmerin der Radtour für Organspende von Marburg nach Kirchhain. Gut sichtbar machen sie damit auf ein lebensrettendes Thema aufmerksam.

"Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland steht einer Organspende positiv gegenüber - allerdings tragen viele von ihnen keinen Organspendeausweis mit sich", erklärt Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). "Darüber hinaus gibt es viele Menschen, die sich mit dem Thema Organspende nie beschäftigt haben und schlicht deshalb bislang keine Entscheidung darüber getroffen haben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir in der Öffentlichkeit immer wieder auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen."

Spies und der Kreisbeigeordnete Roland Petri (SPD) dankten dem Förderverein Organspende bei der Begrüßung auf dem Marburger Marktplatz dafür, dass dieser immer wieder das Thema in den Fokus rücke.

Monika Bäcker organisiert die Radtour gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vereins. Bisher wurden ihr 37 Lebensjahre geschenkt. Auch andere Teilnehmer der Radtour hatten Schilder dabei mit großen Zahlen - den Lebensjahren, die sie dank eines gespendeten Organs seither erhalten haben. "Mit einem Organspendeausweis kann man übrigens auch entscheiden und festhalten, dass man keine Organe spenden muss. Die Entscheidung ist die Hauptsache!", betonte sie.

Die Zahl der Organspenden ist laut Bäcker in der Zeit von Januar bis Mai 2022 deutlich zurückgegangen: Rund 23 Prozent weniger Organe seien in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gespendet worden. In Deutschland wurden 2021 insgesamt 2979 Organe transplantiert, es gab 933 postmortale Organspender. Am Uniklinikum in Marburg gab es im vergangenen Jahr sieben Organspender. Damit mehr Menschen sich mit der Frage beschäftigen, gab es auch Informationsstände entlang der Route.