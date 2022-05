Nicht genug Ladeplätze für Stromer in Marburg-Biedenkopf?

Aktuell gibt es im Kreis insgesamt 203 414 zugelassene Fahrzeuge, davon sind 144 724 Personenkraftwagen (Stand: 21. April).

Vor einem Jahr waren es an diesem Tag 201 082 beziehungsweise 143 847 Pkw, das ist ein Anstieg von rund 1,2 Prozent.

Die Anzahl der E-Autos stieg im gleichen Zeitraum von 3607 auf 5956, das ist ein Plus von 65,1 Prozent. Allerdings besteht der größte Teil der E-Autos weiterhin aus sogenannten Hybrid-Fahrzeugen, die neben dem StromAkku auch noch auf einen Diesel-, Benzin- oder Erdgastank zugreifen können, um die Reichweite zu erhöhen.

Diese weniger umweltfreundlichen Fahrzeuge sollen künftig nicht mehr im bisherigen Maße gefördert werden, so die Pläne der Bundesregierung. Daher ist damit zu rechnen, dass ihr Anteil an den E-Fahrzeugen in den kommenden Jahren deutlich abnehmen wird. In den aktuellen Zahlen bildet sich das noch nicht ab. Denn obwohl der Zuwachs bei den E-Fahrzeugen insgesamt im vergangenen Jahr erheblich war, erhöhte sich der Anteil der reinen Elektroautos nur leicht. Ihr Anteil stieg von 31,6 Prozent aller E-Autos auf jetzt 34,1 Prozent. Zwei Drittel der Fahrzeuge mit Elektroantrieb sind also weiterhin mit HybridTechnik unterwegs.

Der Landkreis ist nicht üppig, aber nahezu in allen Städten und Gemeinden mit öffentlichen Ladestationen versorgt. Die Stadtwerke Marburg haben derzeit mit Partnern 26 Standorte mit 52 Ladepunkten im Kreis, davon befindet sich die Hälfte im Marburger Stadtgebiet.

In jeder Umlandkommune des Altkreises Marburg gibt es ebenfalls Stadtwerke-Stromtankstellen. Diese befinden sich häufig am jeweiligen Rathaus.

Die EAM hat neben drei besonders schnellen, weil stromstarken Ladestationen in Stadtallendorf weitere Ladepunkte in Bad Endbach (1), Gladenbach und Dautphetal (jeweils 4).

Die Stadtwerke Biedenkopf versorgen ihrerseits das Gebiet der ehemaligen Kreisstadt mit fünf Stationen. Darüber hinaus gibt es einzelne öffentlich zugängliche Ladepunkte von anderen, privaten Anbietern.

Eine (allerdings nicht vollständige) Übersicht über Lademöglichkeiten findet sich unter www.bundesnetzagentur.de. Auch auf der Seite www.

goingelectric.de gibt es zum Beispiel eine umfassende Übersicht und viele aktuelle Zusatzinfos, etwa zu Eigenschaften und Beschaffenheit der Stationen.