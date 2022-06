Niederweimarer Sänger will mit "Nummer 1" durchstarten

Das ist das Cover von Davin Bernhards erster Single "Nummer 1", die frisch auf dem Markt ist. Foto: Davin Bernhard

WEIMAR-NIEDERWEIMAR - "Nummer 1" darf gern zur Nummer eins werden. Wie bitte, wie ist das gemeint? - Ganz einfach: "Nummer 1" heißt der Song, den Davin Bernhard aus Niederweimar inklusive Musikvideo auf den Schlagermarkt gebracht hat.

Es ist seine erste Single und die darf - wie der Titel schon sagt - gerne an die Spitze der Charts klettern. Das Video dazu erzählt die Geschichte einer Mädchen-Jungen-Freundschaft, die eigentlich schon für beide viel mehr geworden ist. Doch die Angst, das zu sagen, und damit womöglich das, was man hat, zu zerstören, ist groß. Aber dann doch nicht so groß, wie die Liebe, die sich einfach durchsetzen muss.

Auch ins Fernsehen hat es

der Sänger schon geschafft

"Ich bin sehr gespannt, wie ,Nummer 1' ankommt", sagt der junge Künstler und macht dabei einen relaxten Eindruck. Er weiß, dass ihm ein Song mit einem Super-Thema und einem echten Wohlfühl-Sound mit Ohrwurm-Gefahr gelungen ist.

Dass Bernhard nun mit 20 Jahren am Tor des Schlager-Olymps anklopft, hat viele Gründe und eine schon recht weit zurückliegende Vorgeschichte. Er gehörte als Schüler an der Gesamtschule Niederwalgern zu jenem Schülerkreis, der die Gelegenheit ergriff, mit dem bekannten Musikproduzenten und Musiker Ralf Erkel aus dem Lahntal Musik zu machen. Als Programmpunkt einer Vorweihnachtsfeier an der Schule sang er als 13-Jähriger erstmals vor größerem Publikum ein Cover der Münchener Freiheit. Die unmittelbare Reaktion des Publikums und der Applaus bestärkten ihn darin, eine Musiker-Karriere anzustreben. Und er textet. Deshalb ist sein Berufswunsch, nicht nur Sänger, sondern auch Songwriter und Produzent für andere Sängerinnen und Sänger zu sein.

Mit seiner "Nummer 1" war der Niederweimarer auch schon im Fernsehen zu sehen - in der SWR-Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags". Sein dort präsentiertes Lied hat er mit Daniel Sommer produziert, der unter anderem für und mit Marie Reim und Maite Kelly Songs schreibt. Und Bernhard schrieb Marie Reims Single "Liebeszitat" und durfte sogar als Co-Produzent mitwirken.

Der Song "Nummer 1" ist auf allen Download- und Streaming-Portalen abrufbar. Das Video ist im Internet zu finden auf https://tinyurl.com/ 3574wx78.