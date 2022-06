Organspende rettet Karin Dehnerts aus Amönau das Leben

Die Ärzte Birgit Kortus-Götze und Christian Haas sowie Pfleger Mario Sauerwald kümmern sich im Uniklinikum Marburg um eine Dialysepatientin. Foto: Thorsten Richter

MARBURG - Plötzlich ging alles ganz schnell: Am 20. Februar dieses Jahres wurde Karin Dehnert aus Amönau gegen 4 Uhr morgens angerufen. Die aufgrund einer vererbbaren schweren Nierenerkrankung seit zehn Jahren dialysepflichtige 46-jährige Patientin wurde benachrichtigt, dass über das Hauptquartier von "Euro-Transplant" in Leiden (Belgien) eine neue Niere zur Transplantation für sie gefunden worden sei. Die Organverpflanzung im Marburger Uni-Klinikum war bereits für den darauffolgenden Tag geplant.

Der Klinik-Koffer war immer gepackt

Eigens für einen solchen Anruf hatte Dehnert schon einen gepackten "Klinik-Koffer" bereitstehen, der jetzt zum Einsatz kam. Die Transplantation erfolgte dann planmäßig am 21. Februar. Die reine Operationszeit betrug dreieinhalb Stunden, mit Vor- und Nachbereitung dauerte der Operationstag rund sieben Stunden. Beendet wurde damit aber auch eine Leidenszeit der Patientin, die rund zehn Jahre vorher begonnen hatte, wie sie erzählte.

ORGANSPENDE: TOUR AM 2. JULI Rund 9100 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Das schreiben Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) und der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) als Schirmherren der "Radtour der Organspende". Sie findet am 2. Juli statt und führt von Marburg (Start um 10 Uhr mit Ausgabe der Trikots am PHV-Dialysezentrum, Schubertstraße 8, Zwischenstopps um 12 Uhr am Marktplatz und um 13 Uhr bei Begro in Wehrda) bis nach Kirchhain. Bei der Radtour sollen alle Bürger über Organspende und Organtransplantation informiert werden. Und es soll dafür geworben werden, dass mehr Menschen einen eigenen Organspendeausweis besitzen, damit mehr Organe gespendet werden können.

Festgestellt worden war die schwere Erkrankung im Jahr 2012 erst bei einem medizinischen Routinecheck wegen einer Augenoperation. Da kam heraus, dass Karin Dehnert an einer "polyzystischen Nierenerkrankung" leidet. "Das bedeutet, dass sich an den Nieren im Laufe der Zeit immer mehr Zysten bilden, die allmählich das Gewebe der Nieren zerstören", erklärt Privatdozent Christian Haas. Er ist stellvertretender Direktor der Klinik für Nephrologie, der das Marburger Transplantationszentrum zugeordnet ist. Es besteht seit 50 Jahren. Das am Uni-Klinikum angesiedelte Zentrum ist unter anderem auf die Erbkrankheit spezialisiert und betreut insgesamt 100 Patienten mit dieser Erkrankung, die weltweit 13 Millionen Menschen betrifft.

Haas macht anhand von bildlichen Darstellungen deutlich, wie unangenehm die wuchernden Zysten werden können. Sie können bis zur vierfachen Größe der beiden Nieren anwachsen und bis zu fünf Kilogramm schwer werden. Wenn dadurch fast die komplette Bauchhöhle ausgefüllt wird, wird Essen fast nicht mehr möglich. Karin Dehnert hatte vor ihrer Diagnose vor zehn Jahren eigentlich nur an einer für sie unerklärlichen Müdigkeit gelitten. Doch danach wurde zunächst im Jahr 2012 ihre erste Niere entfernt und sie musste an die Dialyse, im Jahr 2020 musste dann auch die zweite Niere raus.

In ihrem Fall erfolgt die Dialyse (Blutwäsche) nach einer Methode, bei der die Patienten nicht wie früher vor Ort an ein Dialysegerät in der Klinik angeschlossen werden müssen. Stattdessen erfolgt diese "Bauchfelldialyse" jeweils täglich rund zehn Stunden lang über Nacht. Verwendet wird dabei ein Gerät, das die Patienten jeweils selber ohne ärztliche oder pflegerische Hilfe zuhause bedienen können. Der Vorteil: Es entfällt die teilweise sehr lange Fahrt zur Klinik. Der Nachteil: Die Dialyse muss konsequent jeden Tag angewendet werden. "Ich bin nicht groß in Urlaub gefahren. Für eine Übernachtung hätte ich 20 Kilogramm mehr dabei haben müssen", berichtet Karin Dehnert.

"Ich bin nicht groß in Urlaub gefahren. Für eine Übernachtung hätte ich 20 Kilogramm mehr dabei haben müssen." Karin Dehnert

Eine Besonderheit im Fall der Transplantation von Dehnert lag darin, dass sie ein Hepatitis-C-positives Organ eingepflanzt bekam. Dieses sei seit einiger Zeit möglich, berichtet Birgit Kortus-Götze, die als Oberärztin für das Transplantationszentrum zuständig ist. Zum Standard gehöre dabei, dass die Patienten frühzeitig mit Medikamenten behandelt werden, damit Hepatitis-C nicht übertragen wird. Wenn es sich wie bei Karin Dehnert nicht um eine Lebendspende handelt, sondern das Organ eines Verstorbenen übertragen wird, wird Patienten nicht mitgeteilt, von wem dieses Organ stammt.

Eine Organspende ist nur dann möglich, wenn der Hirntod des Spenders festgestellt wurde und er vorab auch seine Einwilligung dazu gegeben hat. Dass keine genaueren Informationen über Fakten wie das Alter oder die Todesursache der Organspender weitergegeben werden, diene auch dem Schutz der Empfänger, erläutert Kortus-Götze. Wichtig sei, dass sich die Patienten darauf verlassen können, dass das von der Klinik ausgesuchte Organ-Angebot verlässlich und passend sei.

Medikamente ein Leben lang, aber die Abende frei

Einige Monate nach der Transplantation hat sich Karin Dehnert jetzt auch auf die speziellen Medikamente eingestellt, die sie ein Leben lang einnehmen muss. Diese Immunsuppressiva sollen mit dazu beitragen, dass das neue Organ nicht abgestoßen wird.

Am Anfang habe es schon starke Schmerzen und weitere Nebenwirkungen gegeben, berichtet die Patientin. Doch jetzt überwiegt bei ihr die Freude über die Erleichterungen im Alltag, die das neue Organ für sie mit sich gebracht hat. So entfällt allen voran die tägliche Dialyse. "Ich merke jetzt, ich habe die Abende frei", freut sich Karin Dehnert. Außerdem berichtet sie, dass ihre körperliche Grundenergie wieder zurückgekommen ist. Zudem darf sie wieder mehr trinken und das zuvor lästige Durstgefühl ist nicht mehr vorhanden.